Barra dos Coqueiros recebe pacote de obras e serviços fruto de parceria

Em parceria com a Prefeitura, o Governo do Estado promoveu, nesta sexta-feira, 14, o ‘Sergipe é aqui’ na Barra dos Coqueiros. Foram disponibilizados mais de 160 serviços para a população, entre eles, emissão de documentos e realização de exames. Na oportunidade, foi autorizado um pacote de obras para o município, que também foi transformado na capital do estado por um dia.

“A população da Barra dos Coqueiros está muito feliz em receber o ‘Sergipe é aqui’, que traz uma série de serviços em diversas áreas para os cidadãos. E a Prefeitura garantindo todo o suporte necessário para o sucesso do evento. Agradecemos ao governador por mais esta parceria que traz inúmeros benefícios para a Barra”, afirmou o prefeito Airton Martins.

O governador Fábio Mitidieri agradeceu o apoio da Prefeitura de Barra dos Coqueiros para a realização do evento no município. “Primeiramente, agradecer ao nosso prefeito Airton Martins e, em nome dele, a todos que fazem a gestão municipal, além da população da Barra, que nos recebe e acolhe”, salientou Fábio Mitidieri.

“O Sergipe é aqui é o maior programa do Governo do Estado, onde a população tem acesso a mais de 160 serviços e realizamos mais de 4 mil atendimentos por edição. E isso não seria possível sem o apoio e a estrutura do Município, que se soma a estrutura do governo para prestar esses serviços”, complementou o governador.

Além dos serviços prestados à população, durante o evento o Governo de Sergipe também autorizou um total de R$ 163 milhões em investimentos voltados a obras importantes para o município. As assinaturas contemplaram intervenções em diversas áreas. Foi autorizada a execução de 20 mil metros quadrados (m²) de pavimentação em ruas no município, com investimento de R$ 1.486.800,00. Também foi autorizada a licitação da duplicação e restauração da rodovia SE-100, no trecho do entroncamento da Rodovia José Camargo – Barra dos Coqueiros/entroncamento da SE-240 (Terminal Portuário de Sergipe), com extensão de 13,5 quilômetros e investimento de R$ 140.826.389,00.

Por fim, o governador assinou o termo de cessão de terreno da União, por meio da Secretaria do Patrimônio da União (SPU), para um novo centro de excelência de educação em tempo integral na Barra. A estrutura contempla escola, quadra esportiva, quiosques, vestiário, casa de lixo e área verde, e tem investimento de R$ 20.966.194,65. No total, serão aplicados R$ 163.278.583,65.

O prefeito Airton Martins, agradeceu a parceria do Governo do Estado para a realização de obras e serviços que levam desenvolvimento à Barra. “Fico muito feliz em ver tantos investimentos. A escola nova, com 30 salas de aula, trará um grande progresso e vai mudar o destino da Barra. Isso é prioridade nossa. O asfaltamento de ruas também é fundamental. E a duplicação desta rodovia irá aliviar o nosso trânsito, auxiliando a mobilidade urbana. Temos muitos pedidos, e o governador sempre nos atende, ajudando a Barra a crescer”, enfatizou.

