BARRA DOS COQUEIROS SERÁ PALCO DO QUARTO FINAL DE SEMANA DO VERÃO SERGIPE 2025; CONFIRA PROGRAMAÇÃO

Em seu quarto final de semana, o Verão Sergipe 2025 chega à Barra dos Coqueiros, na região metropolitana de Aracaju, na sexta-feira, 14, sábado, 15, e domingo, 16. O evento é uma realização do Governo do Estado e conta com uma programação cultural, de lazer e esporte, levando shows musicais, ações inclusivas e atividades esportivas aos quatro cantos do território sergipano.

A programação musical será aberta na sexta-feira com Pedro Lua, artista sergipano, nascido e criado em Aracaju, filho do cantor e compositor Rogério Cardoso. O cantor de hip hop Hungria, do Distrito Federal, é a segunda atração da noite, seguido pelo grupo baiano de axé, Timbalada, e pelo cantor de reggae baiano Edson Gomes.

No sábado, quem abre a programação da noite é a banda sergipana de reggae Reação, cuja história foi iniciada no ano 2000, no bairro Santos Dumont, em Aracaju. Também sobem ao palco a banda mineira de rock Pato Fu, e a banda soteropolitana BaianaSystem, que explora diversos gêneros musicais de influência afrobrasileira e latinoamericana. Quem fecha a programação é o cantor de samba Dilsinho, do Rio de Janeiro.

Entre os intervalos das apresentações do palco, a Tenda Eletrônica Banese Card, uma novidade do Verão Sergipe em 2025, oferece uma programação composta somente por DJs sergipanos. O espaço é patrocinado pelo Banese Card e será montado no centro da área de shows.

Verão Sergipe

O Verão Sergipe é uma realização do Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e Secretaria de Estado da Comunicação (Secom), com patrocínio do Banese Card e da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) e apoio das prefeituras de Pacatuba, Canindé de São Francisco, Pirambu, Barra dos Coqueiros, Itaporanga d’Ajuda e Estância, Energisa e Eneva.

Confira a programação musical do Verão Sergipe na Barra dos Coqueiros:

Sexta-feira (14/02)

21h – Pedro Lua

23h – Hungria

1h – Timbalada

3h – Edson Gomes

Sábado (15/02)

21h – Reação

23h – Pato Fu

1h – BaianaSystem

3h – Dilsinho

Tenda Eletrônica

Sexta (14/02)

20h – Navarro

0h30 – GUI2IN / Guaxi

Sábado (16/02)

20h – Raul Meneleu

0h30 – Afrodite

Programação esportiva do Verão Sergipe na Barra dos Coqueiros (Atalaia Nova):

Sábado (15/02)

Beachflag – Arena – 8h às 16h

Vôlei de praia fem/mas – Arena (competição) – 8h às 16h

Futevôlei fem/mas – Arena (competição) – 8h às 16h

Skate street – Arena (aberto ao público) – 8h às 16h

Mesabol – livre para população – Arena – 8h às 16h

Frescobol – livre para população – Arena – 8h às 16h

Domingo (16/02)

Corrida – 7h às 9h – 5 km

Skate street – Arena (aberto ao público) – 8h às 15h

Vôlei de praia fem/mas – Arena (competição) – 8h às 15h

Aulão de Fitdance (livre para população) – 8h às 10h

Mesabol – Arena (livre para população) – 8h às 15h

Frescobol – Arena (livre para população) – 8h às 15h

Banho assistido Projeto Estrelas do Mar – Arena (aberto ao público)

– 9h às 11h30

