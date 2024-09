Barra dos Coqueiros terá transporte moderno, terminal reformado e integrado

O Consórcio do Transporte Metropolitano – formado pelos municípios da Barra dos Coqueiros, Aracaju, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão – assinou, nesta segunda-feira, 16, o contrato com as empresas vencedoras da licitação do transporte coletivo de ônibus.

Com a formalização do contrato, a partir de hoje, a empresa Transportes Sergipe Limitada, do Estado de Minas Gerais, tem um prazo de 180 dias para iniciar no sistema de transporte, com a implantação progressiva de ônibus novos, ar-condicionado e wi-fi. A empresa mineira venceu o lote 1 da licitação e é a responsável por operar as linhas que atendem a Barra, Socorro e Aracaju (Zona Norte e parte da região central).

“Hoje, estamos muito felizes com a finalização desse processo árduo e complexo da licitação do transporte, que vai trazer muitos benefícios para a nossa população. A Prefeitura da Barra agora tem a autonomia, junto com a líder Aracaju, de tomar ações com relação aos itinerários das quatro linhas que atendem a Barra, aos horários e à quantidade de ônibus”, explica o superintendente da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) da Barra dos Coqueiros, Marcos Fellipe Gomes.

Reforma do terminal

O superintendente da SMTT também informa que outro grande benefício para a população da Barra será a reforma do terminal de ônibus. “O que precisa e será feito é a obra do terminal da Barra, que passará a ser integrado. É uma opção melhor para a nossa população. Algumas linhas levarão o passageiro ao terminal da Barra e ali ele não precisará mais pagar uma nova passagem. Ele desce, pega outra linha e continua a sua viagem”, diz.

O prefeito da Barra dos Coqueiros, Alberto Macedo, esteve presente no ato de assinatura do contrato e destacou que se trata de um marco histórico para o transporte coletivo. Os prefeitos Edvaldo Nogueira (Aracaju), Marcos Santana (São Cristóvão) e Padre Inaldo (Socorro) também participaram da solenidade.

“Hoje é um dia histórico, pois estamos assinando um contrato proveniente de uma licitação pública que democratiza o acesso ao serviço de transporte coletivo. E o mais importante disso é que o edital foi feito de acordo com um estudo das necessidades de cada cidade. A Barra é um dos municípios que mais cresce em Sergipe e esse crescimento faz com que seja necessário oferecer para a nossa população um transporte coletivo moderno e de qualidade e, agora, poderemos proporcionar”, afirma Alberto Macedo.

Fonte e foto assessoria – Secretaria Municipal de Comunicação Social