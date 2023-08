Barra mais iluminada: Prefeitura leva iluminação em LED a 18 bairros

A prefeitura de Barra dos Coqueiros segue honrando o compromisso de modernização da iluminação pública do município. A prova disso é que a secretaria municipal de Obras Públicas iniciou em 2021 a implantação da iluminação de LED, mais potente e econômica, em várias localidades da cidade.

Até o momento, já ganharam iluminação em LED os bairros: Baixo, Olimar, Marivan, Luar da Barra, Atalaia Nova, Pontal da Ilha, Canal, Touro, Costa Azul, Praia do Porto, Praia do Jatobá, Capuã, Olhos d’Água, Centro, Rio das Canas, Paraíso da Barra, Prisco Viana e algumas ruas do Marcelo Déda.

As lâmpadas de LED garantem benefícios incomparáveis, pois além de proporcionarem uma luz mais brilhante e agradável, elas são mais econômicas e amigas do meio ambiente. Com a iniciativa, a Prefeitura está iluminando ruas, avenidas e praças, trazendo mais segurança aos espaços públicos e proporcionando uma experiência noturna mais encantadora para todos.

O mutirão de reposição de lâmpadas chegará em breve aoutras localidades do Complexo Andorinhas, Moisés Gomes e algumas ruas do Prisco Viana e Marcelo Déda.

“Estamos trabalhando na melhoria da iluminação de toda a cidade. A tecnologia em LED proporciona muitos benefícios, como economia, durabilidade, fluxo luminoso, gerando mais qualidade de vida e segurança para a população barracoqueirense”, destacou o secretário de Obras Públicas, Marcel First.

Iluminação ponte Aracaju/Barra

Em dezembro do ano passado, por meio de um Termo de Adesão, o município da Barra dos Coqueiros autorizou Aracaju a implantar a modernização da iluminação pública da ponte Construtor João Alves (Aracaju/Barra), relacionada a substituição das luminárias atuais por tecnologia LED. A partir de agora, a responsabilidade da manutenção da iluminação será realizada pelos dois municípios, Aracaju e Barra.

“Estaremos realizando a manutenção da iluminação da ponte que vai da Barra até a metade da ponte e o município de Aracaju está responsável pela outra metade. Temos todo o cuidado e compromisso em manter iluminado esse cartão-postal que encanta a sergipanos e turistas”, enfatizou o secretário de Obras Públicas, Marcel First.

