Barra recebe o IFS para visita técnica na área de Turismo e Meio Ambiente

A Barra dos Coqueiros é uma das principais referências turísticas e de preservação ambiental do estado de Sergipe. A bela paisagem litorânea e a área verde predominante no município, o que atrai diversos curiosos e estudiosos do ramo ambiental, como é o caso do Instituto Federal de Sergipe, que durante a semana esteve presente para realizar uma visita técnica.

A parceria entre o Instituto e a Prefeitura Municipal da Barra dos Coqueiros, através das Secretarias Municipais de Turismo e Meio Ambiente permitiu que docentes e discentes de Gestão em Turismo do IFS fizessem um tour pela cidade, conhecendo e tirando dúvidas a respeito das áreas.

“Foi bom, foi interessante, deu para aprender bastante e para contribuir com o meu TCC, que é sobre a Barra dos Coqueiros e sobre o roteiro turístico que fizemos. Explorar por dentro da Barra, falar um pouco da cultura local, de como a população sobreviveu e também como a gente mantém as nossas origens de acordo com a nossa cultura.”, pontuou Alice Helena, aluna de Gestão em Turismo do IFS.

O tour com os alunos e professores explorou locais como o Parque Estadual Aquífero Marituba, a Área de Relevante Interesse Ecológico dos Manguezais (ARIE), que são as principais unidades de conservação localizadas no município. Além deles, o Espaço Cultural na Atalaia Nova, o Santuário Ecológico, a região da Praia da Costa, dentre outros.

*Objeto de estudo*

O secretário municipal do Meio Ambiente acredita que as áreas de conservação da Barra dos Coqueiros são imprescindíveis para fomentar os estudos de sustentabilidade.

“A ARIE dos manguezais, é a primeira área do Brasil que também visa cuidar do Guaiamum, espécie que está em risco de extinção. Como também, pretende fomentar a caça responsável do caranguejo uçá. Isso mostra que são espaços riquíssimos tanto para o estudo dos ecossistemas, para o turismo, quanto para a economia local”, apontou Edson Aparecido.

Para a coordenadora do curso de Gestão em Turismo do IFS, Edimiria Góes, essas visitas técnicas permitem que o aluno adentre o conteúdo de forma prática porque cria uma vivência que vai além da teoria, o que é importante para o aprendizado.

“No nosso estado, sentimos falta de áreas como essa, para que nós possamos vivenciar, para que possamos estar descobrindo coisas novas e para aprender a preservar, a ser sustentável, pensando na geração atual e na geração futura”, disse Edimiria sobre a ARIE dos Manguezais.

