Barragem da irrigação pública está em capacidade máxima e anima produtores de leite em Tobias Barreto

Durante as chuvas moderadas na última semana, a barragem do Perímetro Irrigado Jabiberi verteu pela segunda vez no ano e está em sua capacidade máxima. Mantido pelo Governo do Estado, em Tobias Barreto, município do centro-sul sergipano, o perímetro tem vocação à pecuária leiteira, a partir da irrigação, que gera alimento para o gado. De janeiro a outubro de 2025, foram produzidos mais de três milhões de litros de leite, número que já supera o resultado de todo o ano de 2024 (2.389.493 litros). A produção foi industrializada no próprio perímetro e gerou R$ 10,6 milhões para a comunidade.

Para os agricultores irrigantes assistidos e a Companhia de Desenvolvimento Regional de Sergipe (Coderse), empresa vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri) e que administra o Jabiberi, a barragem cheia representa mais segurança para produzir com irrigação, até o próximo inverno.

De acordo com o diretor de Irrigação da companhia, Júlio Leite, foi em 21 de maio que a barragem do perímetro Jabiberi verteu pela primeira vez no ano. “As outras quatro barragens para irrigação da Coderse também encheram na mesma época e hoje estão em um patamar próximo ao volume máximo, apresentando uma situação de estabilidade da irrigação, nos seis perímetros estaduais”, disse, ao observar que essa condição não desobriga a empresa do controle permanente ao desperdício de água.

Ainda segundo ele, é constante o trabalho de acompanhamento, manutenção e reparo das redes de distribuição de água de irrigação nesses perímetros, em tubulações e canais. “Tanto quando é um reparo para retomar a distribuição, ou quando o vazamento não afeta a distribuição”, detalhou Júlio Leite, explicando, ainda, que as reservas são importantes para garantir que o produtor tenha água suficiente para produzir alimentos durante o ano inteiro.

O diretor exemplifica os reparos recentes nas adutoras de 600 milímetros (mm) e 1.200 mm, do perímetro Jacarecica II, no início deste mês de outubro, com parada programada e concluídos antes do prazo. Também foi realizado conserto emergencial da adutora de 800 mm do perímetro Poção da Ribeira, em Itabaiana, no agreste central sergipano, nesta semana. “O reparo na Ribeira sanou o vazamento, contendo a perda de água, e restabeleceu a distribuição aos 466 irrigantes atendidos pela Coderse”, ressaltou Júlio Leite.

Presidente da Associação dos Pequenos Criadores do Perímetro Irrigado de Jabiberi, João Sousa Santos trabalha com a produção de leite há seis anos, em um lote do perímetro, e conta com um rebanho de 12 animais em produção. Ele disse que, geralmente, no fim de outubro, o nível da água da barragem já estaria mais baixo. “Neste ano, graças a Deus, está vertendo a barragem. Isso dá tranquilidade para nós trabalharmos e fazer a irrigação dos lotes. É uma benção de Deus. É uma riqueza para nós. A gente depende da água da barragem para irrigar, para nascer capim para os animais”, detalhou João Sousa.

Vocação leiteira

Diferente dos outros cinco perímetros estaduais, o Jabiberi tem quase a totalidade dos seus 76 lotes dedicada à formação de pastagens irrigadas, onde é adotado o sistema de rodízio de piquetes, ou produzindo material forrageiro de corte para alimentação do gado. A produção parcial deste ano, quando é convertida na fabricação de queijo, corresponde a mais de 321 toneladas do alimento que, ao ser comercializado, gera R$ 10,6 milhões de renda em Tobias Barreto.

A confiança do produtor nos serviços da Coderse contribuiu para o aumento da produção, e mais garantia de água para irrigar e a assistência técnica fizeram aumentar o tamanho do rebanho do Jabiberi. O número de animais saltou de 650 em 2024, para 1.100 vacas em lactação em 2025. Outro incentivo à produção de leite no perímetro neste ano foi a emissão do registro no Serviço de Inspeção Estadual (SIE) ao laticínio instalado no Jabiberi no início de 2025, que absorve praticamente toda a produção local. O documento emitido pelo Governo do Estado, por meio da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro), autoriza o laticínio Serra do Canine comercializar sua linha de produtos em todo território sergipano. Com o SIE, a empresa expandiu o mercado do laticínio e aumentou a demanda pelo leite dos irrigantes.

Foto: Dirir/Coderse