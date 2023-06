Batinga: Georgeo atua em defesa dos moradores em Ribeirópolis

Os moradores da Batinga, em Ribeirópolis, estão vivendo um período de apreensão. Cerca de 400 famílias estão ameaçadas de perder suas residências por conta de uma ação para reintegração de posse de uma área de 283 hectares.

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) está acompanhando de perto a situação. Após conversas com os moradores, o parlamentar resolveu se colocar ao lado deles. “Vamos fazer de tudo para ajudar. Não poderia fazer diferente”, afirmou.

A questão é antiga e envolve os moradores, o Governo de Sergipe e uma pessoa que se diz herdeira da área onde está localizada a Batinga. Para entender melhor, é preciso voltar no tempo – precisamente ao final dos anos 1980, quando o Estado, a pedido do saudoso Francisco Passos, doou o terreno para famílias carentes da cidade.

Nessas quase quatro décadas, os moradores constituíram residência. No entanto, em 2012, um possível herdeiro do antigo proprietário da área ingressou na Justiça para solicitar a reintegração. A ação está correndo desde então.

Nesta quarta-feira, dia 14, o deputado Georgeo esteve na Procuradoria Geral do Estado (PGE), onde se reuniu com o procurador Carlos Pinna Júnior para tratar sobre o assunto. O deputado solicitou o apoio do órgão, uma vez que o Governo é parte interessada neste processo.

“Entregamos documentos, inclusive a escritura do terreno onde mostra que o Estado de Sergipe é o real proprietário. Esperamos agora também que o Estado entre nesse processo para defender toda essa área e as pessoas que estão lá há muitos anos de boa fé”, assegurou.

O parlamentar diz que vai continuar atento a esse caso e fazer o possível para colaborar. “Estamos falando de pessoas, em sua maioria, humildes, que não têm outro local para residir ou para tirar a sua subsistência, já que muitos usam os lotes para plantar. Vou continuar nessa luta até o fim, ao lado do povo que tanto precisa de ajuda nesse momento”, completou Georgeo.

