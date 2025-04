Bazayó 2025 será realizado no  Museu da Gente Sergipana no dia 10 de maio

A quarta edição do Bazayo, evento colaborativo que promove a economia criativa e o empreendedorismo, será realizado, pelo segundo ano consecutivo, no Museu da Gente Sergipana, no dia 10 de maio, a partir das 14 horas.

Além do bazar com produtos autorais e artesanais, a edição deste ano será marcada por uma programação cultural diversa, que une tradição e expressão contemporânea. O público poderá desfrutar de apresentações artísticas, oficinas e momentos de celebração da cultura afro-brasileira. O evento reafirma seu compromisso com o fortalecimento da economia criativa, valorizando empreendedores locais e saberes ancestrais.

A programação terá início às 14h30 com a DJ Lora Pauferro, seguida pela apresentação de Pardal MC, às 15h. Em seguida, o público poderá participar de duas oficinas: Dança de Salão, às 15h30, e Dança Afro, às 16h15. Encerrando o dia, o grupo Samba de Meia Hora se apresenta a partir das 17h.

O Bazayó é realizado com o intuito de arrecadar fundos para a Associação Cultural Ilê Axé Alarokê Babá Ajagunã, que é a face pública da comunidade tradicional de matriz africana de mesmo nome, localizada no município de São Cristóvão (SE), há 12 anos. O Alarokê é liderado pelo babalorixá Juracy Junior. O evento tem apoio do Instituto Banese, Prefeitura de São Cristóvão, Speed Produções e Jump Party.

O Bazayó é gratuito e aberto a toda a comunidade, sendo um convite para quem deseja apoiar iniciativas culturais, consumir de forma consciente e viver uma experiência rica em ancestralidade, arte e afeto.

Foto: Michel de Oliveira e Day Dantas

Obará Comunicação Integrada