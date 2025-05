Bell Marques e Psirico agitam Nossa Senhora das Dores neste fim de semana durante a Micarense

A cidade de Nossa Senhora das Dores está em clima de festa com a chegada da Micarense 2025, que acontece nos dias 23, 24 e 25 de maio e promete reunir uma multidão nas ruas. Com uma programação que valoriza tanto artistas locais quanto grandes nomes da música nacional, o evento terá como principais atrações Bell Marques e Psirico, que comandam os tradicionais arrastões pelas ruas da cidade.

A Micarense é uma das festas mais aguardadas do calendário cultural da região e, este ano, traz ainda mais energia para moradores e visitantes. A prefeita Ianna Porto destaca o cuidado e o carinho com que cada detalhe foi planejado.

“Preparamos essa edição da Micarense com muito empenho e responsabilidade para garantir momentos de alegria e diversão. Tudo foi pensado para gerar entretenimento de qualidade, para que as pessoas possam se divertir com segurança, celebrar com a família e os amigos, e também aproveitar tudo o que Nossa Senhora das Dores tem de melhor, nossa cultura, nosso povo e nossa hospitalidade”, afirma.

A programação inclui blocos, trios elétricos, esquenta e shows na Praça de Eventos, oferecendo uma experiência completa para quem gosta de música, dança e alegria.

Confira a programação completa:

Sexta-feira, 23 de maio

* 17h: Bloco da Assistência – Banda Santiago (Concentração: Calçadão Getúlio Vargas)

* 19h: Bloco do Comércio – Jerry Salles (Concentração: Calçadão Getúlio Vargas)

* 21h: Bloco do Comércio – Valneijos (Concentração: Calçadão Getúlio Vargas)

* 23h: Lu Moraes (Praça de Eventos)

Sábado, 24 de maio

* 13h às 21h: Esquenta Micarense (Praça de Eventos)

* 17h: Mikael Santos (Praça de Eventos)

* 22h: Psirico (Arrastão – Concentração na Praça Joel Nascimento – Praça do Jacaré)

* 00h: Kiko Willames (Praça de Eventos)

* 2h: Leonne o Nobre (Praça de Eventos)

Domingo, 25 de maio

* 10h: Bloco As Frenéticas – Cid Natureza (Concentração: Calçadão Getúlio Vargas)

* 13h às 18h: Esquenta Micarense (Praça de Eventos)

* 18h30: Bell Marques (Arrastão – Concentração na Praça Joel Nascimento – Praça do Jacaré)

* 21h: Ygor Ranieri (Praça de Eventos)

Com uma mistura de tradição, música e alegria, a Micarense 2025 é o destino certo para quem quer curtir um fim de semana inesquecível em Nossa Senhora das Dores.

Texto e foto Regiane Sá