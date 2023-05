Beneficiárias de diversos municípios recebem cartões CMais Mulher

O Governo de Sergipe dá sequência à entrega do Cartão Mais Inclusão – CMais Mulher, destinado a mulheres vítimas de violência e que atendem aos critérios estabelecidos pelo programa em cada município. Serão pagas seis parcelas de R$ 500,00 cada, totalizando R$ 3 mil.

A Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM) entregou os cartões a representantes das ações sociais dos seguintes municípios: Aracaju; Nossa Senhora do Socorro; Barra dos Coqueiros; São Cristóvão; Propriá; Nossa Senhora das Dores; Itabaiana; Areia Branca; Moita Bonita; Ribeirópolis; Campo do Brito; Carira; Canindé do São Francisco; Capela; Carmópolis; Tobias Barreto; Poço Verde; Lagarto; Estância; Tomar do Geru, Indiaroba; Arauá; Itabaianinha e Boquim.

“Iniciamos, neste mês de maio, a entrega dos cartões do CMais Mulher e já estamos pagando a primeira parcela do benefício. Mais uma ação que reforça o compromisso do Governo de Sergipe com a implementação de políticas públicas de proteção e combate à violência contra a mulher”, afirmou a secretária da SPM, Danielle Garcia.

O CMais Mulher é voltado para mulheres socialmente vulneráveis, em situação de pobreza ou extrema pobreza, que sejam vítimas de violência doméstica e familiar e estejam inseridas em medidas de proteção vigentes e inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), representando um avanço na política pública de proteção à mulher em Sergipe, que é executada em rede por diversos órgãos.

O pagamento do benefício visa atender ao disposto na Lei Maria da Penha, quanto à criação de mecanismos para coibir a violência doméstica. A partir do CMais Mulher, a lei busca a garantia de segurança alimentar e subsistência mínima dessa mulher, além de promover o devido encaminhamento às instâncias públicas competentes, para atenção psicossocial e apoio jurídico.

“Por isso, além da transferência de renda, o Governo do Estado também vai acolher essa mulher psicologicamente, além de proporcionar capacitação profissional e incluir no mercado de trabalho”, destacou a secretária Danielle Garcia.

Foto André Moreira