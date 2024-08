Beneficiários de Brejo Grande recebem serviços durante ‘Sergipe é aqui’

A 33ª edição do programa de governo itinerante ‘Sergipe é Aqui’ foi realizado na última sexta-feira, 23, no município de Brejo Grande, localizado na região do Baixo São Francisco. O Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde de Servidores do Estado de Sergipe (Ipesaúde) participou do evento, oferecendo alguns serviços, como adesão e renovação de carteirinha, marcação de consultas, atualização de cadastro e coleta de biometria facial.

O presidente do Ipesaúde, Walter Pinheiro, esteve no evento pela primeira vez a frente da autarquia e destacou a importância de estar próximo da população e dos servidores públicos durante o evento. “Na 33ª edição do ‘Sergipe é aqui’, estou tendo minha primeira experiência à frente do Ipesaúde, o que me proporciona a oportunidade de conhecer os serviços de perto e estar próximo da população. Estamos aqui para mostrar o nosso leque de serviços, realizar o cadastramento biométrico, e acolher melhor quem mais precisa e merece, que são os nossos servidores”, afirmou.

Segundo a diretora de Controle e Cadastramento com os Beneficiários do Ipesaúde, Nataly Góis, a participação do instituto neste evento é fundamental para atender às necessidades dos beneficiários. “O Ipesaúde continua presente nas ações do Governo, oferecendo diversos serviços aos moradores de Brejo Grande e região. Esta iniciativa só reforça o nosso compromisso de aproximar cada vez mais o instituto dos nossos beneficiários”, disse.

A 33ª edição do programa de governo itinerante ‘Sergipe é Aqui’ foi realizado na última sexta-feira, 23, no município de Brejo Grande, localizado na região do Baixo São Francisco. O Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde de Servidores do Estado de Sergipe (Ipesaúde) participou do evento, oferecendo alguns serviços, como adesão e renovação de carteirinha, marcação de consultas, atualização de cadastro e coleta de biometria facial.

O presidente do Ipesaúde, Walter Pinheiro, esteve no evento pela primeira vez a frente da autarquia e destacou a importância de estar próximo da população e dos servidores públicos durante o evento. “Na 33ª edição do ‘Sergipe é aqui’, estou tendo minha primeira experiência à frente do Ipesaúde, o que me proporciona a oportunidade de conhecer os serviços de perto e estar próximo da população. Estamos aqui para mostrar o nosso leque de serviços, realizar o cadastramento biométrico, e acolher melhor quem mais precisa e merece, que são os nossos servidores”, afirmou.

Segundo a diretora de Controle e Cadastramento com os Beneficiários do Ipesaúde, Nataly Góis, a participação do instituto neste evento é fundamental para atender às necessidades dos beneficiários. “O Ipesaúde continua presente nas ações do Governo, oferecendo diversos serviços aos moradores de Brejo Grande e região. Esta iniciativa só reforça o nosso compromisso de aproximar cada vez mais o instituto dos nossos beneficiários”, disse.

O estande do Ipesaúde tem sido bastante procurado pela população local. Claudineide Soares, por exemplo, aproveitou o evento para aderir ao plano de assistência à saúde. “Eu aproveitei que o Ipes veio até aqui para aderir ao plano, que tem um ótimo custo-benefício. A saúde é muito importante, por isso vim até aqui, e estou gostando porque o evento traz muita comodidade”, destacou.

Outro beneficiário, Zé Pereira dos Santos, expressou sua satisfação com a presença do Ipesaúde em Brejo Grande. “Vim regularizar minha carteirinha e tirar a foto para a biometria. Ter esse evento aqui na cidade é uma tranquilidade, eu não esperava que isso fosse acontecer hoje. Eu estava pensando em ir até Aracaju, o que me tomaria muito tempo, mas, felizmente, houve esse evento aqui”, comentou.

Foto: Ascom Ipesaúde