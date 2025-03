Beneficiários do ‘Prato do Povo’ destacam importância do programa

A dona de casa Elenita dos Santos, moradora de Muribeca, na região do baixo São Francisco, enfrenta diariamente o desafio de sustentar sozinha os quatro filhos. A busca para garantir comida na mesa sempre foi uma preocupação constante, agravada pelas dificuldades financeiras que surgem no dia a dia. Desde que passou a receber as refeições do programa Prato do Povo, a rotina da família mudou. “Antes, era uma dificuldade enorme garantir uma refeição completa todos os dias. Agora, tenho a segurança de que meus filhos têm o que comer”, conta Elenita.

A mãe solo também destaca o impacto positivo no seu dia a dia, especialmente na economia doméstica. “Tem dia que não temos dinheiro para comprar gás ou ingredientes para cozinhar. Saber que posso buscar essa refeição faz toda diferença. É um alívio enorme para quem luta para sustentar a família”, enfatiza.

O ‘Prato do Povo’, iniciativa do Governo de Sergipe, executada pela Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), chegou à marca de 1 milhão de refeições entregues e um ano de atuação. A ação tem sido fundamental para garantir segurança alimentar a milhares de sergipanos em situação de vulnerabilidade, como mães solo, trabalhadores informais, pessoas em situação de rua e quem, por diversos motivos, está impossibilitado de trabalhar.

Para José Alexandre Santos Barreto, de Itabi, no médio sertão sergipano, o ‘Prato do Povo’ se tornou essencial após um acidente que o impossibilitou de trabalhar. “Fiquei sabendo do programa pelo Cras [Centro de Referência da Assistência Social], que me indicou o cadastro. Moro sozinho, e todos os dias venho buscar minha quentinha. Sem essa ajuda, seria muito difícil garantir minha alimentação”, destaca.

Auxílio necessário

Desde o início das ações, em fevereiro de 2024, o ‘Prato do Povo’ tem ampliado o alcance, levando refeições gratuitas a 21 municípios sergipanos com menos de 10 mil habitantes. O cardápio variado e equilibrado garante a qualidade nutricional das quentinhas, proporcionando uma alimentação saudável para os beneficiários. A iniciativa também conta com um controle rigoroso de qualidade e distribuição, garantindo que as refeições cheguem a quem realmente precisa.

Maria Márcia dos Santos, moradora de Itabi, comenta que o programa é muito importante, porque ajuda muita gente que precisa. “Eu mesma já passei dias sem saber o que ia comer, mas agora já tenho um alívio, porque sei que posso contar com essa ajuda. No fim do mês, além de garantir comida na mesa, consigo economizar no supermercado”, relata.

O muribequense Wilames Lemos é autônomo e nem sempre consegue encontrar serviço, o que dificulta o orçamento. Ele se inscreveu no ‘Prato do Povo’ e todos os dias vai até o ponto de distribuição retirar a quentinha para o almoço. “A comida é boa, e esse programa me ajuda muito. Nos dias em que não consigo trabalho, sei que tenho onde pegar uma refeição digna”, relata.

Compromisso com o povo

A primeira-dama e secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, destaca o compromisso da gestão com a segurança alimentar da população. “O marco de 1 milhão de refeições não é o fim da linha, mas um novo ponto de partida para expandirmos ainda mais o alcance do programa. Queremos fortalecer a segurança alimentar em Sergipe, levando o ‘Prato do Povo’ para quem mais precisa”, salienta.

A secretária destaca que este ano o programa será ampliado para mais oito municípios, sempre buscando meios de otimizar a distribuição das quentinhas e levar ações complementares da Seasic para os beneficiários. “Continuaremos a investir em tecnologia, infraestrutura e no aperfeiçoamento de nossas equipes para que cada vez mais sergipanos tenham a certeza de um prato de comida na mesa”, enfatiza Érica Mitidieri.

Foto: Igor Matias