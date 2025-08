Beneficiários que fazem aniversário em agosto devem realizar prova de vida, em Sergipe

Aposentados e pensionistas do Estado de Sergipe que fazem aniversário no mês de agosto têm até o dia 31 para realizar a Prova de Vida. A atualização é essencial para manter o cadastro regularizado junto ao SergipePrevidência e garantir a continuidade do pagamento do benefício.

De acordo com a gerente de atendimento do SergipePrevidência, Jéssica Magalhães, a comprovação pode ser feita de forma digital, através do aplicativo Meu RPPS, ou presencialmente em qualquer agência do Banese. “Pelo aplicativo, o processo é rápido e prático, bastando seguir as instruções da plataforma. Já no formato presencial, o atendimento nas agências Banese acontece das 10h às 16h”, detalha.

Para a validação, o segurado deve apresentar um documento oficial com foto (RG ou CPF) e um comprovante de residência que pode ser impresso ou digital. Esses documentos são utilizados para confirmar a identidade e garantir a segurança do processo.

Caso o procedimento não seja realizado até o prazo final, o pagamento do benefício poderá ser suspenso no mês seguinte, e, se a situação não for regularizada, o segurado pode ter o benefício cancelado.

Para sanar dúvidas ou obter mais informações, o contato com o SergipePrevidência pode ser feito pelo telefone (79) 3198-0800 (ligação ou WhatsApp), ou pelo e-mail atendimento@sergipeprevidencia.se.gov.br.

Foto: Ascom SergipePrevidência