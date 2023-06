Biblioteca Estadual Epiphanio Dória celebra 175 anos de fundação na próxima sexta

Na próxima sexta-feira, 16 de junho, a Biblioteca Pública Epiphanio Dória (BPED) comemora 175 anos de fundação. Para celebrar o momento tão importante, a direção da Biblioteca preparou uma programação especial com a presença de escritores, estudantes, professores, academias literárias, bibliotecas municipais e comunidade em geral. A solenidade terá início às 8h30 com apresentação da Orquestra Jovem de Sergipe. A programação também inclui lançamento do Selo Comemorativo; palestra com o escritor e pesquisador Gilfrancisco Santos, sobre a trajetória histórica da Biblioteca Pública Estadual Epiphanio Dória; abertura oficial da linha do tempo: a Biblioteca Pública do Estado de Sergipe ao longo da história; exposição de livros do acervo de Obras Raras e encerramento com apresentação musical.

Ao longo destes 175 anos, a Epiphanio Dória continua cumprindo sua função social de fomento à leitura, à informação, à educação e à cultura. Além de disponibilizar inúmeros livros físicos, atualmente permite acesso ao acervo digital e internet. O espaço também se tornou local de mediação de leitura, contação de história, encontros literários e artísticos em geral, com apresentações, debates, rodas de conversa e tudo que o circuito do saber pode contemplar.

A instituição conta atualmente com mais de 200 mil títulos, espalhados nos diversos setores que abrigam obras de grande importância histórica e bibliográfica. Um desses setores é a Hemeroteca, que dispõe de aproximadamente dez mil jornais, sendo mais de duas mil unidades digitalizadas. Além da Hemeroteca, a BPED dispõe do Setor de Documentação Sergipana, que abriga mais de sete mil títulos.

Além disso, a Biblioteca tem seções que atendem a públicos diversificados. Com uma infinidade de obras das mais variadas ciências, o acervo geral é o local ideal para consultas de assuntos com cunho acadêmico e didático, sendo que eles podem ser feitos no próprio espaço da BPED. Mas é na seção de obras raras onde os leitores podem obter informações a partir do século XIX. Esse setor dispõe de mais de doze mil títulos. Outro setor bastante procurado pelos visitantes é a seção circulante. O acervo conta com cerca de vinte mil obras, em sua maioria romances e best-sellers, dos mais variados autores e temas didáticos, que estão à disposição para o empréstimo aos leitores.

Um espaço que respira costumes, pesquisa e sergipanidade é a sala de cultura popular da Biblioteca Epiphanio Dória. Aberta ao público, a sala que fica situada no primeiro andar da biblioteca tem uma decoração que não fica despercebida aos olhos de quem passa por perto. Bonecas de pano, artesanato de todos os tipos, xilogravuras, brinquedos populares, varal de cordel e bandeirolas de festejos juninos embelezam o espaço que reúne parte da representação cultural presente nos quatro cantos de Sergipe.

O setor infantil conta com um acervo maravilhoso de mais de cinco mil livros. Tudo isso em um ambiente agradável e espaçoso, contando com palco para contação de histórias, pequenas apresentações teatrais, brincadeiras e jogos recreativos.

Em 2022 foi inaugurada a sala de HQs da Biblioteca. O espaço tem um acervo com mais de dois mil quadrinhos de valor inestimável, por ser composta de séries completas e raras e pelo grande volume de exemplares. Vale ressaltar que a BPED é uma das poucas bibliotecas do Brasil a possuir e conservar uma coleção de quadrinhos com essa amplitude, estando no mesmo patamar de grandes bibliotecas nacionais.

O setor de braille da Biblioteca Epiphanio Dória tem um acervo de aproximadamente quinhentos títulos, noventa em fonte ampliada e mais de seiscentos títulos em formato acessível MP3.Os títulos disponíveis são variados. Nas estantes é possível encontrar obras da autora sergipana Wilma Ramos, autores nordestinos, como Jorge Amado e Graciliano Ramos; clássicos de Monteiro Lobato, além da literatura estrangeira, a exemplo da série de livros do personagem Harry Potter.

A Biblioteca Pública Estadual Epiphanio Dória fica localizada na Rua Leonardo Leite s/nº, bairro Treze de Julho, Aracaju, e funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Toda a programação é gratuita e aberta ao público. Mais informações podem ser obtidas por meio do endereço eletrônico: biblioteca.publica@seduc.se.gov.br.

História

Criada pela Lei 233, de 16 de junho de 1848, e inaugurada em 2 de julho de 1851 numa das salas do Convento São Francisco, na cidade de São Cristóvão, a Biblioteca Pública Provincial iniciou suas atividades com 415 obras doadas pelo então presidente Amâncio João Pereira de Andrade. Com a mudança da Capital, foi transferida para Aracaju. Funcionou em dois locais improvisados, até ter prédio próprio. O primeiro, na atual Praça Olímpio Campos, em 1914, onde funciona, atualmente, a Câmara de Vereadores, e o segundo, no prédio onde hoje está sediado o Arquivo. Em 30 de dezembro de 1970, com o Decreto 2020, no governo de João de Andrade Garcez, a mencionada Biblioteca passou a denominar-se Epiphanio Dória. Na mesma década, foi projetado e construído o prédio para abrigar a Biblioteca Pública Epiphanio Dória, no prolongamento da Rua Vila Cristina, trecho hoje denominado Rua Dr. Leonardo Leite, e inaugurado em 27 de outubro de 1974, local que abriga a BPED até hoje. A biblioteca foi totalmente reformada e em 2019 reinaugurada pelo então governador Belivaldo Chagas.

Foto: Paula Toquinho

Assessoria de Comunicação da SEDUC