Biênio 2025/2026: nova Mesa Diretora é eleita na Câmara do município de Riachuelo

A Câmara Municipal de Riachuelo deu início ao novo ciclo político com a eleição da Mesa Diretora para o biênio 2025/2026. A composição ficou definida desta forma: Clécio do Central (MDB), presidente; Isley do Roque Mendes (MDB), vice-presidente; Salvelina Moura (PSD), 1ª secretária; e Pedrinho de Benedita (REPUBLICANOS), 2º secretário.

A eleição ocorreu na tarde de terça-feira, 1º, no plenário da Câmara, após a cerimônia de posse do prefeito, vice-prefeito e vereadores eleitos. Clécio do Central, reeleito presidente, destacou sua gratidão e compromisso: “Vamos trabalhar para fortalecer o legislativo, promovendo transparência, ética e desenvolvimento para Riachuelo. Me sinto honrado por assumir mais uma vez os trabalhos desta Casa. Agradeço aos colegas parlamentares pela confiança em meu trabalho.” agradeceu.

A nova Mesa Diretora assume com o compromisso de dar continuidade aos trabalhos, com mais celeridade nos trâmites e responsabilidade fiscal. Clécio do Central, que comandará os trabalhos por mais um biênio, demonstra experiência e liderança.

“Vamos construir uma Câmara mais próxima da comunidade, ouvindo suas demandas e trabalhando para melhorar a qualidade de vida dos riachuelenses”, finalizou Clécio. Com essa composição, a Câmara de Riachuelo inicia um novo ciclo, reforçando sua missão de representar os interesses dos riachuelenses.

Texto e foto: Ascom CMR

