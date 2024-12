Bispo de Estância fará dia 29, a abertura do ano Jubilar da Esperança

A divulgação para a abertura do Ano Jubilar da Esperança, que será dia 29 deste mês (um domingo) a nível de Diocese de Estância, está sendo feita pelo próprio bispo, Dom José Genivaldo Garcia para os clérigos, religiosos e fiéis leigos e leigas da diocese estanciana.

De acordo com Dom Genivaldo Garcia, a cada vinte e cinco anos a Santa Igreja, celebra o Ano Santo, como tempo da Graça do Senhor. Desse modo, por meio da Bula Spes non Confundit, que significa “A Esperança não Decepciona”, proclamada pelo Papa Francisco, para o Ano Jubilar 2025, todos são motivados, como cristãos e peregrinos do Reino, a reavivar sempre mais essa preciosa virtude teologal e nunca deixá-la morrer no coração, sendo ao mesmo tempo, portadores de Esperança, onde não há Esperança.

Dom Genivaldo destaca que a Bula Papal diz “que a vida cristã é um caminho, que precisa também de momentos fortes para nutrir e robustecer a Esperança, insubstituível companheira que permite vislumbrar a meta: O encontro com o Senhor Jesus”.

O bispo informa ainda, que as Igrejas da Diocese de Estância, que serão os pontos principais para os fiéis peregrinar e ganhar as Indulgências no Ano Jubilar 2025, são: Catedral Nossa Senhora de Guadalupe e Santuário Mariano e Diocesano Nossa Senhora da Piedade, esta, localizada na cidade de Lagarto.

A solenidade de abertura do Ano Jubilar da Esperança, será no próximo domingo, dia 29, com a Festa da Sagrada Família, a partir das 16h, com uma peregrinação que sairá da Capela da Santa Cruz, localizada no bairro Santa Cruz até a Igreja Catedral, onde será celebrada a Santa Missa, pelo bispo. “No período da tarde e noite, serão suspensas todas as atividades nas paróquias da Diocese, para que todos participem desse momento”, salientou Dom Genivaldo.

Por Magno de Jesus