Bita anima o fim de semana da criançada no Shopping Jardins em Aracaju

O personagem com bigode laranja estará no Shopping Jardins para divertidas sessões de fotos e de caça aos ovos de Páscoa neste sábado e domingo, 12 e 13 de abril

A programação de Páscoa do Shopping Jardins está recheada de atrações com um convidado mais que especial: o Bita. O querido personagem do mundo infantil estará no empreendimento neste sábado e domingo, 12 e 13 de abril de 2025, para sessão de fotos com os pequenos e divertidas sessões de caça aos ovos de chocolate. O acesso será gratuito, mediante reserva prévia no aplicativo do Shopping Jardins (Android e iOS).

Os encontros para as fotos acontecem das 16 às 18 horas no Espaço Mundo Bita localizado em frente à loja Le Postiche. Para participar, basta o adulto responsável pela garotada efetuar reserva, previamente, clicando no banner do evento no aplicativo do shopping. Após receber a confirmação, será necessário apresentar o QR Code na entrada do evento, no dia e horário escolhidos. As vagas são limitadas.

Caça aos Ovos

Nos dias 12 e 13 de abril, as crianças também têm a oportunidade de embarcar em uma experiência encantadora que começa no Jardim de Inverno, ponto de encontro onde são recebidas por recreadores. Depois, os pequenos seguem em grupos para um divertido passeio pelo shopping em busca dos ovos de chocolate. E a grande surpresa surge no caminho: o próprio Bita aparece para guiar as crianças em direção ao Parque Brincar de Música.

No espaço lúdico e colorido instalado na Praça de Eventos Ipê, o Coelhinho da Páscoa junta-se à festa, formando o combo perfeito de fantasia, doçura e brincadeira. No parque, os pequenos poderão brincar à vontade até o encerramento da sessão.

A caça aos ovos acontece em sessões iniciadas às 12h30, 13h30 e 14h30 no sábado e às 13h30, 14h30 e 15h30 no domingo. O acesso é gratuito, mediante reserva prévia no aplicativo do Shopping Jardins.

Brincar de Música

O roteiro da diversão no Shopping Jardins fica ainda mais completo no parque do Mundo Bita. Até o dia 11 de maio, as meninas e os meninos têm a oportunidade de curtir mais de 30 atividades planejadas para encantar, ensinar e inspirar, em cenários das famosas músicas do amigão de bigode laranja, como a amada Fazendinha e o divertido Fundo do Mar, incluindo uma área exclusiva destinada aos fãs bebês de até 2 anos.

O parque funciona, de segunda a sábado, das 9h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 20h. Os ingressos têm valores a partir de R$40 para 30 minutos de diversão e, de segunda a quinta-feira, a criança pode brincar o dia todo pagando apenas R$60.

Foto: Divulgação

