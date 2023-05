Bitcoin chega e faz revolução no empreendedorismo no estado de Sergipe

(O Atacarejo Digital, no Aracaju Parque Shopping, será o primeiro a aceitar pagamentos por Bitcoin no estado)

Por Suzy Guimarães

As mudanças não param de acontecer. A evolução digital, caminha a passos largos. Nesse sentido, os empreendedores seguem nessa rota, em busca de viabilizar novas tendências para o comércio. Em Sergipe, surge uma novidade. Uma empresa em expansão já se prepara para em Junho, deste ano, aceitar a moeda virtual Bitcoin, como forma de pagamento pelos produtos por ela ofertados. O Atacarejo Digital será a primeira empresa do Estado a comercializar com a nova ferramenta monetária. A assessoria explica.

Muitos vão questionar sobre o que é, como funciona e como se pode utilizar o Bitcoin como moeda. Na verdade, conforme esclarece a assessoria do Atacarejo, o Bitcoin é uma moeda virtual, e será aceita como pagamento para todos os produtos e serviços. O empreendedor Daniel Mateus , esclarece que o processo é semelhante ao do PIX. ” Não há dificuldade, o processo é o mesmo”, observa.

A assessoria da empresa observa ainda, que o Bitcoin vem crescendo entre os investidores e quem tem o foco de ampliar sua forma de pagamento, busca trabalhar sempre a longo prazo. Dentro dessa realidade o Atacarejo Digital trás a novidade para Sergipe, sendo a primeira empresa a aceitar o Bitcoin e promover essa revolução digital no estado. A assessoria atenta que o país de El Salvador por exemplo adotou o Bitcoin e colocou toda sua economia na moeda. Nessa ótica, a empresa sergipana considera bastante significativo investir no Bitcoin. “É importante que a empresa faça reservas também, para outras possibilidades de pagamento, além do dinheiro. Devido a grande instabilidade no governo atual temos que depender não só do mercado interno, mas também do externo para equilibrar”, explica empreendedor Daniel Mateus.

Clientela

A clientela deve ser criada pela empresa, devendo haver uma adaptação a demanda e para atender melhor o cliente, o Atacarejo planeja ainda, implantar o PIX parcelado. “Adaptação a mudança é muito importante”, orienta Daniel Mateus.

Soluções

Já está anunciado que muito em breve a audaciosa empresa Atacarejo Digital estará implantando a oferta de serviços como consertos e manutenção de celulares, notebook, PC e outros. A visão, como informa a assessoria é expandir para que seja criada uma loja de departamentos que estará presente em vários shoppings da capital e para cidades do interior do estado, como Estância e Itabaiana, que já estão na mira.