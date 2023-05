Bittencourt destaca a construção da nova obra de mobilidade urbana

No Grande Expediente da sessão desta quarta-feira, 17, o vereador Professor Bittencourt (PDT) utilizou a tribuna para destacar o conjunto de ações que vêm sendo desenvolvidas pelo Prefeito Edvaldo Nogueira em sua atual gestão. O parlamentar iniciou o discurso falando sobre a obra de mobilidade urbana e turismo que será executada na Coroa do Meio, via recursos de emenda parlamentar no valor de R$20 milhões de reais, emenda do ex-deputado federal e atual ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo.

“No dia de ontem, em Brasília, Edvaldo foi recebido por alguns ministros, tratou de uma pauta importante acerca da questão da mobilidade urbana e teve um encontro com o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo. O prefeito apresentou o projeto de urbanização de uma grande área na Coroa do Meio, um projeto que vai ser realizado via emendas de quando o ministro, Márcio Macedo, era deputado federal”, destacou.

Ainda em seu discurso, Bittencourt destacou a importância da relação do prefeito Edvaldo Nogueira com o ministro Márcio Macedo para o desenvolvimento da nossa cidade.

“Fico feliz em ver dois amigos de luta: Márcio Macedo foi meu contemporâneo na universidade e dividimos o sonho da construção de uma universidade de qualidade e para os que mais precisam; e Edvaldo Nogueira, esse parceiro de quase 40 anos de militância política. Ver como ambos se reafirmam, sobretudo, em entendimentos com vistas a amplificar o conjunto de ações na cidade de Aracaju”.

“Precisamos cada vez mais entender a política como instrumento de interlocuções. Márcio Macedo foi concorrente do prefeito Edvaldo Nogueira no processo eleitoral, em busca da direção do executivo municipal, e hoje, Márcio ocupa um lugar destacado na escala da política nacional. A minha torcida é para que essa relação possa cada vez mais ser estreitada, amplificada em favor dos interesses do povo de Aracaju, de Sergipe e do Brasil”, finalizou o parlamentar.

A OBRA

Com 3,1 km de extensão, a nova via margeará o rio Sergipe, tendo início na região próxima ao Shopping Riomar e finalizando na Orla do farol da Coroa do Meio. Pelo projeto preliminar, a via terá duas faixas de rolamento, passeios nas laterais e ciclofaixa. O projeto inclui também a recuperação de ruas paralelas à avenida e a interligação do sistema cicloviário da capital.

Por David Rodrigues

Foto: Gilton Rosas