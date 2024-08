“Blitz 44” mobiliza Riachão do Dantas com grande adesivaço de Mário e Albertino

Nesta quinta-feira, 22, o município de Riachão do Dantas foi palco da “Blitz 44”, uma grande mobilização de adesivaço em apoio às candidaturas de Mário de Mi Fontes para prefeito e Albertino Franco para vice. O evento, realizado entre o final da tarde e o início da noite, reuniu centenas de apoiadores que demonstraram seu entusiasmo e apoio à chapa, que vem se destacando na disputa eleitoral do município.

O adesivaço contou com as presenças de lideranças políticas de diversas regiões, que se juntaram à população local para manifestar seu apoio à campanha de Mário e Albertino.

A “Blitz 44” se destacou não apenas pelo grande número de moradores da cidade, mas também pelo clima de união e compromisso que tomou conta do evento. Reforçando assim, a boa relação da população com as propostas apresentadas por Mário de Mi Fontes e Albertino Franco, que prometem trazer mudanças significativas para o desenvolvimento de Riachão do Dantas.

Ascom – Mário de Mi Fontes