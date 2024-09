Blitz Cultural promove encontro de artistas em Laboratório Teatral

Estreia do Laboratório Park pode ser conferida neste sábado, 28, e domingo, 29, na sede do Grupo Teatral Boca de Cena, e faz parte das comemorações do aniversário do Grupo.

Os interessados e amantes do teatro terão a oportunidade de assistir a um ensaio cênico que reunirá diversos artistas sergipanos de diferentes áreas. O Laboratório Park será encenado em dois dias de apresentações distintas, sendo a primeira no sábado, 28, às 20h, e a segunda no domingo, 29, às 19h. O palco será as instalações do Grupo Teatral Boca de Cena, no Bugio. A entrada é gratuita.

O projeto conta com a participação de artistas como Anne Samara, Diane Veloso, Euler Lopes, Felipe Mascarello, Leandro Handel, Pérola Lavinny, Rita Maia e Rogério Alves, e foi criado especialmente para ser apresentado na 9ª edição da Blitz Cultural, que celebra os 19 anos de atividades do Grupo de Teatro sergipano Boca de Cena.

“O Laboratório Park promove a reunião e a troca entre artistas sergipanos em um encontro festivo. É um espaço de experimentação artística, troca e compartilhamento, para promover o reencantamento poético, e a transformar o cotidiano dos seus criadores e do público através de um ato de diversão e magia”, explica o diretor do Boca de Cena e produtor, Rogério Alves.

Blitz Cultural

A Blitz Cultural é uma iniciativa desenvolvida pelo Grupo Teatral Boca de Cena desde 2014, com o intuito de levar a arte, em suas diversas linguagens, para espaços públicos de Sergipe, provocando também o encontro de diferentes pessoas e histórias nestes lugares, de modo que elas possam partilhar experiências.

A 9ª edição teve início no dia 20 de setembro e seguirá até 5 de outubro, com apresentações sempre aos finais de semana, além de realizar atividades educativas em escolas da rede pública de ensino. Na última sexta-feira, 20, a Praça Osvaldo Mendonça, no final de linha do Bugio, em Aracaju, foi palco para o espetáculo O Cavaleiro da Triste Figura, do Grupo Boca de Cena, e do show da banda Os Faranis.

No próximo final de semana, 28 e 29/09, será a vez do público conferir a estreia do Laboratório Cênico Park. Já na sexta-feira, 04/10, a Blitz Cultural será realizada dentro da Mostra Trapiche, na Praça da Democracia do campus de São Cristóvão da Universidade Federal de Sergipe, com show da banda Rusticamente e apresentação do espetáculo “Remundados”, do Grupo Boca de Cena.

No último dia de programação, no sábado, 04/10, será a vez do público acompanhar o ensaio teatral “Corpo-terra”, com Jonathan Rodrigues (Maré Alta), e o espetáculo “Desencontro”, com Tinho Torquato; além do show da cantora Táia, que terá as participações especiais de Maísa, Cah e MC Pardal.

Boca de Cena

Fruto do Ponto de Cultura “Nosso Palco é a Rua” (SE), realizado pelo Grupo Imbuaça, o Grupo Teatral Boca de Cena foi fundado em 2005, com o intuito de utilizar as artes cênicas para partilhar e devolver para a comunidade os valores e conhecimentos aprendidos com ela. Sediado no bairro Bugio desde 2010, o Boca de Cena carrega na bagagem 13 espetáculos.

Próximas atividades

Confira a programação dos próximos dias da 9ª edição da Blitz Cultura:

28/09 (SÁBADO)

20h – Laboratório Cênico PARK

Local: sede do Grupo Boca de Cena (Rua Quatro, n. 80 – Jardim Centenário)

29/09 (DOMINGO)

19h – Laboratório Cênico PARK

Local: sede do Grupo Boca de Cena (Rua Quatro, n. 80 – Jardim Centenário)

04|10 (SEXTA-FEIRA)- Blitz Cultural dentro da IX Mostra Trapiche (parceria com os Departamentos de Teatro, Turismo e Pró-reitoria de Extensão e Cultura da UFS)

19h- Show da banda Rusticamente

20h – Espetáculo Teatral Remundados, do Grupo Boca de Cena.

Local: Praça da Democracia no Campus da UFS em São Cristóvão.

05|10 (SÁBADO)

18h – Ensaio Teatral Corpo-terra, com Jonathan Rodrigues (Maré Alta).

19h – Espetáculo Teatral Desencontro, com Tinho Torquato.

20h20 – Show de Táia, com as participações especiais de Maísa, Cah e MC Pardal.

Local: sede do Grupo Boca de Cena (Rua Quatro, n. 80 – Jardim Centenário)

Fonte e foto Circular Cultura | Assessoria de Imprensa para Projetos Culturais