Blitz percorre Arraiá do Povo e Vila do Forró no Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil

Em alusão ao Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil, celebrado nesta quinta-feira,12, a Diretoria de Inclusão e Direitos Humanos da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) promoveu uma Blitz dos Direitos Humanos no Arraiá do Povo e na Vila do Forró. A ação integrou a Campanha de Combate ao Trabalho Infantil e levou informação, escuta e conscientização para o público que circulava nos espaços festivos.

Com distribuição de panfletos, colagem de adesivos e conversas diretas com os visitantes, a blitz teve como objetivo lembrar que lugar de criança é brincando, estudando e sendo protegida. A diretora de Inclusão e Direitos Humanos da Seasic, Isabel Ferreira, destacou que, durante festejos, é comum o aumento de situações de violação de direitos, especialmente entre os grupos mais vulnerabilizados.

“A gente intensifica o trabalho de prevenção nesse período, mas nossa atuação acontece o ano todo. Nosso foco é garantir o direito das pessoas de existir com dignidade. Criança precisa ser respeitada, acolhida, e não pode ser colocada para trabalhar em momento algum”, afirmou Isabel.

Além da blitz, a Seasic também mantém ativa, durante os festejos, a Estação Acolher – um espaço de cuidado e proteção para crianças filhas dos catadores de recicláveis que estão trabalhando no evento. A iniciativa oferece atividades lúdicas e acompanhamento profissional, permitindo que os pais possam exercer suas funções com tranquilidade, sabendo que seus filhos estão em segurança.

A secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, reforçou o compromisso do Governo de Sergipe com a garantia dos direitos da infância. “Festa é lugar de alegria, e toda criança tem direito de vivê-la com leveza, sem ser colocada em situações de exploração. Nosso trabalho é cuidar, prevenir e garantir que os direitos das crianças sejam respeitados em todos os espaços. Por isso, ações como essa são tão importantes para sensibilizar a sociedade e fortalecer a rede de proteção”, destacou Érica.

A comerciante Valbia Maria comemorou a iniciativa. Para ela, o acolhimento das crianças e a orientação oferecida aos trabalhadores e visitantes são fundamentais. “Para mim, que estou aqui vendendo, é um alívio saber que meus filhos têm onde ficar. E mais importante ainda é ver que estão explicando para todo mundo que criança tem que brincar, não trabalhar. Isso muda muita coisa”, disse.

Para o morador da capital, Fábio Silva, que passeava com a esposa Thaísa, a blitz é um exemplo de como o poder público pode atuar de forma educativa. “A gente ainda vê muita criança trabalhando, vendendo coisa na rua. Isso machuca. Então, quando vejo uma campanha dessas, fico feliz, porque alguém está olhando por elas, está dizendo que isso não é normal”, comentou.

A coordenadora de Políticas Públicas para Crianças e Adolescentes da Seasic, Adriana Morais, lembrou que o trabalho infantil prejudica o desenvolvimento físico, emocional e escolar das crianças. “Toda criança que trabalha perde parte da infância e compromete o próprio futuro. Nossa campanha reforça que isso não pode ser naturalizado. Criança não trabalha — nem de brincadeira”, afirmou.

A ação também contou com o apoio de equipes técnicas da Secretaria, que levaram orientações sobre os canais de denúncia e a rede de proteção. Casos de trabalho infantil podem ser denunciados de forma anônima por meio do Disque 100, da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, ou diretamente aos Conselhos Tutelares municipais. A campanha segue durante os festejos juninos com outras ações educativas e de proteção nos espaços públicos de maior circulação.

Foto: Jhonny Oliveira