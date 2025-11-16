BLOCO DA PREVENÇÃO ABRE PRÉVIA CARNAVALESCA COM CONSCIENTIZAÇÃO E ANIMAÇÃO COM A CANTORA MAYSA REIS

O clima de festa e alegria tomou conta da Orla da Atalaia, em Aracaju, com a abertura dos desfiles da prévia de carnaval Pré-Caju 2025, apoiada pelo Governo de Sergipe e marcada pela presença do Bloco da Prevenção. Com diversão e conscientização, o bloco foi promovido pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) e contou com apresentação da cantora Maysa Reis, levando mensagens de saúde, cuidado e muita música. A iniciativa promoveu ações de orientação e distribuição de preservativos ao longo do percurso.

Além da animação, o Bloco da Prevenção contou com a presença de equipes da SES, que reforçaram a importância da prevenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). Foram oferecidas ao público orientações sobre o uso correto do preservativo masculino e feminino, testagem rápida e a distribuição gratuita de materiais informativos.

O secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri, reforçou o papel do Bloco da Prevenção no compromisso da gestão estadual com a garantia de informação e cuidado para a população. “Aproveitamos o clima de folia para lembrar que saúde também é responsabilidade diária, e ações como essa tornam a prevenção mais leve, acessível e presente na vida das pessoas”, destacou.

A referência técnica do Programa IST/Aids, Almir Santana, celebrou o sucesso do bloco. “Mais um ano que marcamos presença no Pré-Caju, levando conscientização e solidariedade com a arrecadação de leite em pó destinada às pessoas que vivem com HIV. Ficamos muito felizes também com a participação da cantora Maysa Reis pelo show incrível que fez”, frisou Almir.

Conscientização

A iniciativa atraiu participantes como a aposentada Maria Antônia, que ressaltou a importância de ações que aproximam a prevenção do dia a dia da população. “Essa é a segunda vez que participo e acredito que a ação é muito importante. Para nós, que já temos mais idade, cuidar da saúde é fundamental. E eu sempre digo: prevenir é o melhor caminho. Quando a gente participa, aprende, se informa e faz os exames, a gente está escolhendo viver melhor”, enfatizou.

Já a autônoma Kilma Cristina exaltou a relevância de conscientizar a população. “É sempre necessário lembrar a todos que o uso de preservativos é indispensável para a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Então, parabenizo a ação por conseguir integrar diversão e informação”, pontuou.

Assistência

Durante os dias de festa, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192 Sergipe) também está com equipes de prontidão para garantir o atendimento rápido e eficaz em casos de urgência. As equipes atuarão em pontos estratégicos próximos ao circuito, com unidades de suporte básico e avançado, garantindo mais segurança aos foliões.

Foto: Valter Sobrinho