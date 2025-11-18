Bloco da Prevenção arrecada mais de 270 kg de leite em pó para Associação

Em mais uma edição marcada por alegria e solidariedade, o ‘Bloco da Prevenção’ transformou a folia em gesto de cuidado. A ação, realizada no último fim de semana durante o ‘Pré-caju’, arrecadou 272 quilos de leite em pó para a Associação Bom Samaritano, instituição que assiste pessoas soropositivas.

Para estimular a participação da população, o bloco propôs que os foliões trocassem o alimento pelo kit abadá para desfilar na festa. A arrecadação será destinada a crianças de zero a 12 anos de idade que vivem com HIV/Aids e às mulheres assistidas pela instituição.

O idealizador do Bloco da Prevenção e referência técnica do Programa IST/Aids, Almir Santana, agradeceu às pessoas envolvidas por participarem da ação. “A arrecadação de leite tem uma importância enorme na vida das pessoas. No bloco, sempre digo que nossa missão é prevenir e acolher. O resultado superou as expectativas e que esses 270kg farão diferença na mesa de muitas famílias”, destacou.

Acolhimento

A arrecadação permite que os assistidos não fiquem meses sem acesso a itens essenciais, como o leite. Atualmente, a instituição presta assistência a 45 crianças que vivem em situação de risco e a 120 famílias cadastradas que se encontram em vulnerabilidade social.

“Essas famílias residem em suas próprias casas, mas comparecem à instituição mensalmente para participar de rodas de conversa e debates. Dessa forma, os assistidos são compostos por mulheres e homens. Embora haja menos homens buscando auxílio, as mulheres representam 120 famílias, a quem também prestamos apoio”, ressaltou a coordenadora da casa, Maria de Fátima Souza.

A Associação Bom Samaritano também acompanha o cumprimento do calendário de vacinação e o uso adequado da medicação, garantindo a adesão integral ao tratamento. A instituição oferece orientação sobre saúde mental, aconselhamento e, quando necessário, realiza busca ativa para aqueles que interromperam o tratamento, encaminhando-os para garantir a continuidade do tratamento.