Bloco Descidão dos Quilombolas realiza apresentação no RioMar

A ação acontece nesta terça-feira (19), em parceria com o RioMar Aracaju

O Bloco afrocultural Descidão dos Quilombolas, projeto que alia protesto contra a discriminação racial e a preservação da rica herança cultural africana, se apresenta nesta terça-feira, 19 de novembro, em uma celebração antecipada pelo Dia da Consciência Negra. A iniciativa, que acontece em parceria com o RioMar Aracaju, busca ressaltar a relevância da cultura afro-brasileira e promover a integração entre os visitantes do mall.

A ação está marcada para às 16h, com concentração na Praça de Eventos Rio. A partir desse ponto, o Bloco seguirá pelos corredores do shopping, contagiando o público com o som vibrante da percussão e criando uma atmosfera de celebração e reflexão sobre a nossa ancestralidade.

O Descidão dos Quilombolas tem como missão levar história e cultura afro-brasileira à população do bairro Getúlio Vargas e região central da capital sergipana, proporcionando integração entre os mais diferentes povos. Através de apresentações artísticas, o grupo reforça a reflexão sobre a importância da consciência e da resistência negra. Para mais informações sobre o projeto e suas ações, acesse @descidaodosquilombolas.

Serviço

O quê? Apresentação do Bloco Descidão dos Quilombolas, em celebração ao Dia da Consciência Negra.

Quando? Terça-feira, dia 19 de novembro, às 16h.

Onde? Concentração na Praça de Eventos Rio, seguindo pelos corredores do shopping – Avenida Delmiro Gouveia, 400 – Coroa do Meia.

Acesso? Gratuito.

Classificação? Livre.

Foto Studio Kirai

Lotti+Caldas Comunicação