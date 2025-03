BLOCOS ANIMAM AS RUAS E OS SHOWS AGITAM O LITORAL MESMO COM AS CHUVAS NO MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA

O segundo dia da abertura oficial do Carnaval 2025 de Estância foi marcado por uma explosão de cores, música e tradição. No sábado (1º de março), a cidade se transformou em um verdadeiro palco da folia, com blocos desfilando pelas ruas e shows eletrizantes na Praia de Abaís. Nem mesmo a chuva que ameaçava cair conseguiu desanimar os foliões, que aproveitaram cada momento do evento promovido em parceria com o ‘Verão Sergipe’.

Blocos levam tradição e alegria para as ruas

A programação dos blocos no sábado garantiu que a cultura carnavalesca estanciana brilhasse ainda mais forte. Com fantasias majestosas, caretas e cabeçorras, quatro blocos mantiveram viva a tradição local: Bloco Castelo de Areia, do Carmem do Prado Leite, começou a festa às 15h. Em seguida, o Bloco das Caretas Estancianas e o Bloco da Lili, da Rua do Coqueiro, tomaram conta da cidade às 18h. Já o Bloco Império saiu do bairro Santa Cruz às 19h, levando alegria às principais ruas do centro comercial.

Domingo de Axé com Ninha da Bahia

No domingo (2), a folia continua com o aguardado desfile do Bloco Amigos 0800, que promete arrastar uma multidão pelas ruas do Abaís. O bloco será puxado pelo cantor Ninha da Bahia, ex-vocalista da Timbalada, que conquistou grande sucesso na década de 1990.

Segunda-feira de festa com o Bloco Abaisanas

A segunda-feira (3) também será de muita animação no Abaís. O Bloco Abaisanas percorrerá as principais vias do local, embalado pelo som contagiante da Banda Valneijós, prometendo manter o alto astral da folia.

Programção segue com mais festa e tradição

A diversão do Carnaval 2025 de Estância não para por aí. No sábado (8), o Bloco Coco Mania se apresenta no povoado Coqueiro de Dentro, no Abaís, às 16h. Já no dia 9 de março, a ressaca do carnaval ganha vida com o desfile do Bloco Os Papudos, que percorrerá as ruas da cidade mantendo o espírito carnavalesco aceso por mais tempo.

Domingo (02) e segunda-feira (03), a festa segue na praia do Abaís!

Para conferir a programação completa do Carnaval 2025 de Estância, acesse o link oficial do evento.

Secom PME.