BNB amplia contratações em 28% em  Sergipe e supera R$ 2,2 bilhões

As contratações de financiamento pelo Banco do Nordeste (BNB) em Sergipe cresceram 28,5%, entre janeiro e setembro deste ano em relação ao mesmo período de 2024. As operações somaram R$ 2,2 bilhões. O resultado do terceiro trimestre foi puxado pelos setores da agropecuária (R$ 1,04 bilhão), comércio e serviços (R$ 503 milhões) e indústria (R$ 374,3 milhões).

Segundo o superintendente estadual do BNB em exercício, Hugo Michel de Aragão, os números mostram a ampliação da parceria da instituição com o setor produtivo. “Os empreendedores urbanos e rurais de Sergipe contam com o Banco do Nordeste para obter financiamento e realizar seus projetos. Além do crédito rural, destaco o desempenho do microcrédito urbano. Por meio do Crediamigo, são mais de R$ 404 milhões financiados, um aumento de 17,9%. É uma alegria ver a ampliação do crédito, que leva emprego e renda a todos os municípios do estado”, afirma.

Crescimento de 16% em toda a área de atuação

A soma de todos os valores contratados pelo BNB em sua área de atuação (Nordeste e parte de Minas Gerais e Espírito Santo) chegou a R$ 51 bilhões no terceiro trimestre. O valor é 16,2% acima do registrado nos nove primeiros meses de 2024.

Em número de operações, o crescimento foi de 6,6%, na mesma comparação. Passou de 3,42 milhões de contratações para 3,65 milhões.

