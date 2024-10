BNB aplica R$ 30 milhões para desenvolver cadeias produtivas em Sergipe

Em toda área de atuação do Banco, foram financiados projetos que somam R$ 1,37 bilhão

Produtores e prestadores de serviço em Sergipe que são atendidos pelo Programa de Desenvolvimento Territorial (Prodeter), do Banco do Nordeste (BNB), receberam crédito no valor de R$ 30,8 milhões, no primeiro semestre deste ano. As operações promovem o financiamento integrado e orientado. “O recurso é liberado junto com ações de capacitação, inovação tecnológica, articulação de políticas públicas e estratégias associativas. Com isso, integramos o crédito com ações para desenvolver aquele negócio do pequeno empreendedor”, explica o superintendente de Políticas de Desenvolvimento do BNB, Irenaldo Rubens.

Em toda área de atuação do Banco, que abrange estados nordestinos e parte de Minas Gerais e Espírito Santo, foram aplicados R$ 1,37 bilhão nos seis primeiros meses de 2024. O Prodeter atua em parceria com outras instituições técnicas e de gestão para atender empreendedores do campo e da cidade. Entre as atividades atendidas estão comércio, serviços, turismo, pecuária e agricultura.

Foram desenvolvidos, na área de atuação do Banco, 116 Planos de Ação Territorial (PATs) em 88 territórios, sendo 2% localizados em comunidades quilombolas ou povos originários. Em Sergipe, foram seis Planos de Ação Territorial (PATs) em seis territórios, nas áreas de bovinocultura de leite, ovinocaprinocultura, citricultura, turismo sustentável e têxtil e confecções. Também foram alcançados resultados em seis ações de difusão de tecnologia e inovação, contribuindo de forma abrangente com o desenvolvimento sustentável dos territórios assistidos.

“Um exemplo em Sergipe é o trabalho voltado para o gado leiteiro do território Sertão do São Francisco. Vinte produtores receberam conhecimentos dos modelos de negócios inovadores que uma cooperativa deve adotar no cotidiano organizacional, no relacionamento negocial e na fluidez do processo de trabalho. O plano de ação estimulou os participantes a buscarem um jeito próprio de inovar no cooperativismo”, disse o gerente de Desenvolvimento Territorial do BNB, Lenin Falcão.

De acordo com levantamento do Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste (Etene), vinculado ao BNB, os valores contratados geraram ou ajudaram a manter 18,2 mil empregos, propiciaram um aumento de R$ 149,2 milhões na massa salarial e incremento de R$ 35,4 milhões na arrecadação tributária.

Além disso, segundo o Etene, os recursos impactaram no incremento de R$ 777,3 milhões no valor bruto da produção e de R$ 364,9 milhões no valor adicionado à economia.

Ao todo, foram beneficiados 7.576 participantes na execução do programa, dos quais 4.666 (61,59%) são clientes do Banco, sendo que 20% dos participantes dos planos são mulheres. As contratações acumuladas em todo o período de funcionamento do Programa, iniciado em 2016, já ultrapassam a marca de R$ 7,23 bilhões. Os recursos utilizados são oriundos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE).

Fonte e foto BNB