BNB aplica R$ 827 milhões na produção rural em Sergipe

Crédito para agricultores familiares e mini e pequenos produtores é destaque no estado, com R$ 752 milhões aplicados, de janeiro a junho. Custeio da produção de milho lidera pauta agrícola, com R$ 505 milhões

Os produtores rurais de Sergipe receberam R$ 827,5 milhões de janeiro a junho, em mais de 17 mil contratos de crédito com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE). Segundo dados do Banco do Nordeste, a maior parte do crédito rural foi destinada à agricultura familiar e a mini e pequenos produtores rurais (MPPR), que totalizam R$ 752,6 milhões em aplicações.

O segmento da agricultura é destaque em Sergipe, com 74,5% do valor financiado, ou seja, mais de R$ 617,2 milhões. Em seguida está o setor da pecuária, com R$ 210 milhões (25,3%), e o setor da agroindústria, com R$ 164,5 mil em recursos aplicados (0,2%). A maior ampliação do volume de crédito foi registrada no setor da pecuária (+41,7%).

Milho

O custeio da produção de milho responde pela maior fatia de financiamentos rurais em Sergipe, com mais de R$ 505 milhões aplicados. As agências do BNB em Nossa Senhora da Glória, Itabaiana e Carira lideram o total de contratos de custeio do grão, com mais de 1,6 mil produtores beneficiados. Ao todo, o Banco do Nordeste financiou projetos de 3,1 mil produtores de milho no estado.

O gerente executivo da área rural do BNB em Sergipe, Erison Viana, explica que o custeio é um tipo de crédito pulverizado que leva segurança financeira às famílias e movimenta a economia local.

“A contratação de cada crédito para custeio de milho ou outros alimentos permite a bancarização do produtor rural, porque dá acesso a produtos oferecidos pelo Banco do Nordeste, como financiamento de máquinas, veículos e insumos agropecuários, além de aplicações em fundos de investimentos, poupança e acesso ao cartão de crédito e ao cheque especial. É muito bom para o produtor, que ainda conta com cobertura do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro)”, detalha o gerente.

Segundo o superintendente estadual do BNB, César Santana, o volume de recursos destinados à área rural reafirma a força do setor em Sergipe. “Os números revelam o perfil de expansão das atividades rurais no estado, que recebem apoio crescente do Banco do Nordeste, em projetos que geram emprego e renda para a população. O grande personagem é o produtor de milho, a principal pauta agrícola de Sergipe, com alta produtividade em pequenos, médios e grandes empreendedores rurais”, conclui.

Banco do Nordeste