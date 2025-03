Banco do Nordeste apresenta oportunidades de crédito na Exporingo, em Lagarto

Agricultores e pecuaristas participam da 4ª edição da Exporingo, no Parque de Exposições Gentil Barbosa em Lagarto, na região Centro-Sul do estado. Patrocinada pelo Banco do Nordeste (BNB), a feira oferece produtos e serviços de grandes marcas do agronegócio brasileiro, de 26 a 30 de março.

Uma equipe do Banco estará presente em um grande estande, para assinar contratos de crédito, prestar atendimento e divulgar produtos e serviços a produtores e empresários do setor agrícola, com destaque para o Cartão BNB Agro e a linha de crédito FNE Inovação.

O BNB também levará um circuito de palestras do Programa de Desenvolvimento Territorial (Prodeter). Serão nove palestras dos dias 27 a 29, nos turnos da manhã e da tarde, sobre temas como integração lavoura-pecuária-floresta, citricultura, e bovinocultura de leite.

Nesta edição, a programação da Exporingo inclui leilões, palestras, apresentações culturais e julgamento de animais, com participação de 250 marcas.

BNB na Exporingo 2025

Data: 26 a 30 de março, 9h às 19h30

Local: Parque de Exposição Gentil Barbosa – Parque das Palmeiras, em Lagarto

Fonte ascom BNB