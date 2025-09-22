BNB assina R$ 9,4 milhões em contratos de crédito na Expo Glória

Assinaturas foram feitas na Carreta BNB, presente pela primeira vez em Sergipe

Produtores e parceiros rurais prestigiaram a presença da Carreta BNB, agência itinerante do Banco do Nordeste, na Expo Glória, no Alto Sertão do estado. Foi a primeira vez que a carreta veio ao estado de Sergipe. Durante o evento, realizado de 17 a 20 de setembro, o BNB assinou R$ 9,4 milhões em contratos de crédito.

Foram R$ 9,1 milhões em contratos para o agronegócio e R$ 300 mil em financiamentos para agricultores familiares, por meio do programa de microcrédito rural do BNB (Agroamigo). Os recursos foram destinados à compra de tratores, custeio agropecuário e projetos da agricultura familiar.

“Entrei agora no Agroamigo e vou usar o microcrédito para investir em ração para o gado. Gostei porque os juros são muito baixos e confio porque meus pais estão no programa há muito tempo. O Agroamigo ajudou minha família a crescer na atividade rural”, relatou a produtora Leoneide Farias, do município de Monte Alegre de Sergipe.

O produtor Alisson Arlindo trabalha com produção de milho no município de Nossa Senhora da Glória. Ele financiou a compra de um trator para ampliar a produtividade. “Estou com a chave do meu trator, realizando mais um sonho, graças ao Banco do Nordeste, que me liberou o crédito”, disse.

Os produtores foram recebidos na estrutura da Carreta BNB. Além das assinaturas, a unidade ofereceu atendimento personalizado, levando serviços e informações sobre crédito e microcrédito para empreendedores e empresários da região. E a carreta também sediou palestras do programa Agroamigo.

“A presença do Banco do Nordeste na Expo Glória é importante por ser o agente financeiro que mais aplica em Sergipe. Somente nesta edição do Plano Safra, temos um orçamento de R$ 1,1 bilhão para financiar projetos rurais no estado. E a chegada da carreta aproximou o BNB da comunidade local, dos empresários urbanos e rurais, porque o Banco ofereceu capacitação e serviço financeiro de qualidade em uma excelente estrutura de atendimento”, declarou o superintendente estadual do BNB, César Santana.

Texto e foto ascom BNB