BNB Cultural celebra cultura afro-brasileira em São Cristóvão

O Circuito Banco do Nordeste Cultural vem inspirado nos ritmos afro-brasileiros. O espetáculo Amor de Rua, do grupo de dança Coletivo Boca 07, une tradição e contemporaneidade, em uma ressignificação das expressões locais da cultura afro. O grupo se apresenta no Centro de Vivência da Universidade Federal de Sergipe (UFS), em São Cristóvão, na próxima sexta-feira (30), às 17h30.

O Circuito BNB Cultural leva ações culturais aos municípios da Grande Aracaju, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Territorial do Banco do Nordeste (Prodeter).

Ascom BNB