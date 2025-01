BNB Cultural chega ao município de Estância, no Centro-Sul do estado de Sergipe

O Circuito Banco do Nordeste Cultural, que agita bares e restaurantes da Grande Aracaju, chega ao município de Estância. Confira a programação dos próximos dias. Nesta sexta-feira (24), a partir das 19h, o cantor Edu Meireles apresenta o show “Samba na La Vista”, no restaurante de mesmo nome, localizado no bairro 13 de Julho, em Aracaju. Já no sábado (25), às 20h, o grupo Ferdinando Blues Trio, com o convidado Mateus Santana, leva o show “Sapatos velhos e uma guitarra” para a Rua Gastronômica, em São Cristóvão.

Na quarta-feira (29), às 22h, o Clash Pub, na 13 de Julho, em Aracaju, será palco da banda Rockão, com o lançamento do EP Normose. E na quinta-feira (30), às 20h, o Grupo de Estudos Contemporâneos em Dança da Universidade Federal de Sergipe (UFS) apresenta o espetáculo Aterrar, na praça Barão do Rio Branco, em Estância, no Centro-Sul do estado. O circuito leva ações culturais aos municípios sergipanos, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Territorial do Banco do Nordeste (Prodeter).

Ascom Banco do Nordeste