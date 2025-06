BNB Cultural leva MPB e música nordestina ao município de São Cristóvão

A programação do Circuito BNB Cultural agita o fim de semana na cidade mãe do estado. Neste sábado (14), às 18h, o grupo musical Prata da Casa apresenta o melhor do forró na Rua Gastronômica, em São Cristóvão.

E às 20h, o cantor e compositor sergipano Sena assume o comando, com muito som nordestino e música popular brasileira. O Circuito BNB Cultural leva ações culturais aos municípios da Grande Aracaju, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Territorial do Banco do Nordeste (Prodeter).

Ascom BNB