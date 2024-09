BNB disponibiliza R$ 7 mi para energia solar residencial em Sergipe

No estado, há aumento na procura por crédito para autogeração de energia. O BNB financiou 11% a mais em 2024, na comparação com os oito primeiros meses com o mesmo período de 2023

O Banco do Nordeste anunciou a disponibilização de R$ 65 milhões para financiamento de equipamentos voltados à geração de energia solar em residências, com recursos provenientes do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE). Os interessados podem procurar as agências ou canais eletrônicos da instituição.

De acordo com Vagner Mota, superintendente de Supervisão da Rede de Agências do Banco do Nordeste, a demanda pelos recursos tem sido expressiva, impulsionada pelas condições atrativas, como taxas de juros competitivas e a possibilidade de significativa redução nos custos com energia elétrica. “Entre janeiro e agosto de 2024, o Banco do Nordeste já financiou mais de R$ 107 milhões, beneficiando mais de quatro mil famílias”, afirmou Mota.

Outro aspecto destacado por Vagner Mota é o diferencial oferecido em relação ao mercado: o prazo de pagamento estendido, que inclui carência de até seis meses. O financiamento pode ser parcelado em até oito anos. “Esse prazo permite ao cliente maior tempo para amortizar o investimento, e a carência auxilia no planejamento financeiro familiar. Além disso, o valor das parcelas costuma ser inferior ao custo da conta de energia elétrica”, completou.

Contratações em Sergipe

O Banco disponibiliza cerca de R$ 7 milhões para operações de energia solar residencial em Sergipe. O valor equivale ao saldo remanescente após as contratações realizadas entre janeiro e agosto, que somaram mais de R$ 4 milhões. Esses financiamentos apresentaram crescimento se comparados ao mesmo período de 2023. Nos oito primeiros meses deste ano, foi financiado um total de R$ 434 mil a mais no estado (alta de 11%).

