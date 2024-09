BNB divulga ações para Plano Safra da Agricultura Familiar

O Banco do Nordeste irá realizar evento de divulgação de ações para o Plano Safra da Agricultura Familiar 2024-2025. Com a presença do presidente do BNB, Paulo Câmara, do ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, e do ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo, a programação vai ocorrer no dia 6 de setembro, a partir das 9h, na sede da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Sergipe (Aease).

Agricultores, autoridades, representantes de entidades rurais e empresas parceiras irão participar do evento. Além da solenidade no auditório, serão montadas agência itinerante e feira de produtos da agricultura familiar, além de exposição de máquinas e equipamentos.

Em Sergipe, o BNB deve aplicar R$ 1,04 bilhão nesta edição do Plano Safra, sendo R$ 506 milhões para a agricultura familiar e R$ 536 milhões para a agricultura empresarial.

Fonte BNB