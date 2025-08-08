BNB divulga oportunidades para produtores de laranja no 3º Citros Show

Produtores, empresários e pesquisadores participam da 3ª edição do Citros Show Nordeste, nos dias 13 e 14 de agosto, em Aracaju. Patrocinado pelo Banco do Nordeste (BNB), o evento será realizado na sede da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Sergipe (Aease). A programação vai trazer palestras sobre ações e desafios para o fortalecimento da cadeia produtiva citrícola na região Nordeste.

Na feira expositiva, uma equipe do BNB vai apresentar oportunidades de financiamento destinadas à agricultura familiar. As linhas de crédito ajudam no desenvolvimento tecnológico e sustentável das produções de laranja, limão e outros cítricos.

O evento

Realizada pela Campos de Lima Consultoria, de Araraquara (SP), a 3ª edição do Citros Show reúne especialistas, instituições de ensino, empresas do setor e produtores rurais para disseminar tecnologias, práticas sustentáveis e soluções inovadoras, em um circuito de palestras técnicas voltadas exclusivamente à citricultura.

