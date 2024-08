BNB E GOVERNO FEDERAL LANÇAM PROGRAMA ACREDITA E ANUNCIAM REPASSE PARA BANESE E PROJETOS SOCIAIS

O Banco do Nordeste (BNB) e o Governo Federal realizam, nesta sexta-feira (16), às 11h, evento para lançar o programa Acredita no Primeiro Passo em Sergipe, apresentar os editais sociais do BNB 2024 e anunciar novos repasses do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) ao Banco do Estado de Sergipe (Banese).

O evento será realizado em Aracaju, no Centro de Convenções AM Malls, com presença do ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, do ministro chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, do governador do estado, Fábio Mitidieri, do presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara, e da diretoria do Banese.

Durante a cerimônia, o Governo de Sergipe vai assinar a adesão ao programa Acredita. Serão celebrados os primeiros contratos de clientes sergipanos, em parceria com o Banco do Nordeste. A iniciativa tem o objetivo de promover a autonomia socioeconômica pelo aumento da renda, com valorização do trabalho e das capacidades empreendedoras das pessoas vinculadas ao Cadastro Único.

O Banco do Nordeste fará o lançamento nacional dos Editais Sociais 2024, destinados a projetos de estímulo ao esporte, de defesa dos direitos de crianças e adolescentes e de atenção a idosos, pessoas com deficiência (PCD) e pacientes de oncologia. Os projetos aprovados poderão receber recursos não reembolsáveis no valor de até R$ 1,5 milhão.

Banco do Nordeste