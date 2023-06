BNB fecha contratos e movimenta R＄ 12 milhões na Feira do Caminhão

Seis contratos foram assinados para financiamento de caminhão, trator e investimentos rurais

Empresas e produtores rurais assinaram R$ 12 milhões em contratos com o Banco do Nordeste na 56ª edição da Feira do Caminhão, realizada de 9 a 12 de junho no município de Itabaiana, no agreste de Sergipe. Os itens financiados foram um caminhão, um trator e recursos para investimento rural. O momento também proporcionou a captação de novas propostas de crédito. Para o gerente da agência Itabaiana, Milton Flávio, a Feira promove integração.

“Itabaiana é um dos maiores centros comerciais do estado, com atividades que vão de produção de alimentos a indústria têxtil e materiais para construção civil. Os caminhoneiros representam uma parte importante para expandir o comércio a outras regiões do país. E mais uma vez, a Feira reforçou a parceria entre o BNB e diversos segmentos ligados ao comércio e aos serviços, sendo uma catalisadora para a realização de negócios”, disse o gestor.

O superintendente estadual do Banco do Nordeste, César Santana, avaliou a participação no evento. “A presença do BNB em um evento tão importante quanto a Feira do Caminhão mostrou o compromisso com o desenvolvimento do setor e da Região. O apoio ao evento, o atendimento das equipes do Banco e assinatura dos contratos revelam que trabalhamos sempre para além do acesso ao crédito”, afirma.

Os quatro dias da Feira foram diversos: além dos estandes de marcas e parceiros, a programação incluiu exposições em murais, gincanas, sorteios, palestras e concurso para eleger a “rainha dos caminhoneiros”. Ao mesmo tempo, atrações musicais locais e nacionais se apresentaram na Festa do Caminhoneiro, realizada simultaneamente.

O BNB financia a compra de veículos por meio de diversas linhas de crédito utilizando recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE). Uma das linhas mais utilizadas é FNE Comércio e Serviços, que apoia a aquisição isolada de ônibus, micro-ônibus e caminhão com prazos de até 10 anos, com até 12 meses de carência.

Capital do caminhão

Desde 2014, Itabaiana é reconhecida pelo governo federal como a Capital Nacional do Caminhão. A primeira edição da Feira aconteceu em 1965 e desde então se tornou um dos eventos mais tradicionais no calendário da cidade. Apenas no município, mais de 8 mil caminhões estão registrados, segundo dados da prefeitura. Somados às cidades vizinhas, a frota ultrapassa 10 mil veículos.

Fonte e foto BNB