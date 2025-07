BNB financia R$ 420 milhões para custeio de milho em Sergipe

O Banco do Nordeste (BNB) registrou R$ 420,4 milhões em financiamentos para custeio de milho em Sergipe, de janeiro a junho. Ao todo, mais de 2,2 mil produtores foram beneficiados, no alcance de uma área aproximada de 87,4 mil hectares. O volume de crédito do BNB representa 75,2% de todo o valor financiado, na rede bancária local, para o custeio do grão em Sergipe.

A rotina anual é esta, para os produtores de milho do estado: de fevereiro a junho, eles buscam crédito para custear despesas como compra de sementes, fertilizantes e defensivos, pagamento de mão de obra e outros custos relacionados ao ciclo produtivo. E a colheita é feita entre março e junho, com nova etapa em outubro. E assim o ciclo se reinicia, ano após ano.

“É um trabalho de planejamento do produtor e também das equipes do crédito rural, seja nas 17 agências do BNB no estado ou nas 14 unidades do Agroamigo, que é o nosso programa de microcrédito. O que fazemos é financiar os custos de produção, para que o agricultor possa plantar, cuidar da lavoura e colher o milho, no tempo certo e conforme a necessidade de cada um”, explica o superintendente estadual do BNB, César Santana.

Do valor total, 31% do crédito para custeio de milho foi destinado a produtores que não haviam financiado em 2024, em um montante de R$ 126 milhões em aplicações. Em termos de localização geográfica, a maior parte dos financiamentos (51,7%) foi feita pelas agências de Nossa Senhora da Glória, Aracaju Centro e Itabaiana, com destinação massiva à fronteira agrícola do milho, em localidades como Nossa Senhora da Glória, Carira, Porto da Folha e Poço Redondo.

“A cultura do milho é a principal pauta agrícola de Sergipe, muito relevante para a dinâmica regional, que gera emprego e renda. Por isso nossas equipes têm trabalhado de forma atenciosa para atender às demandas dos pequenos, médios e grandes produtores, que encontram no Banco do Nordeste o melhor parceiro”, conta o superintendente.

Safra em Sergipe

Sergipe é o estado do Nordeste com maior produtividade e a quarta maior produção de milho. O levantamento é do Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste do BNB (Etene), com base em dados do IBGE e da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

Segundo a estimativa, a safra de milho deve alcançar rendimento médio de 5 mil kg por hectare em Sergipe, o que coloca o estado em 1º lugar em produtividade na região, à frente dos estados do Maranhão e do Piauí. Já a produção em Sergipe deve chegar a 932 mil toneladas (4º), logo atrás dos estados do Maranhão, Bahia e Piauí.

Fonte BNB