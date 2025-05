BNB financia R$ 6,6 milhões Bares, restaurantes e lanchonetes em Sergipe

Bares, restaurantes e lanchonetes de Sergipe contrataram mais de R$ 6,6 milhões em operações de crédito com o Banco do Nordeste (BNB), de janeiro a março. No período, são mais de 846 contratos de financiamento com o setor gastronômico do estado. E no âmbito do Programa de Desenvolvimento Territorial (Prodeter), o BNB destinou mais de R$ 32 milhões em financiamentos desde o ano de 2023.

A parceria com a área ganha reforço com a 19ª edição do Festival Brasil Sabor, que será realizado de 22 a 25 de maio no Parque Augusto Franco (Sementeira), em Aracaju. Patrocinado pelo BNB, o evento estimula a inovação nos cardápios e amplia a visibilidade da culinária sergipana.

Promovido pela Associação Brasileira de Bares e Restaurante (Abrasel), o Festival Brasil Sabor irá reunir 20 restaurantes locais, em uma vitrine gastronômica que permite novas oportunidades de negócios para os participantes, além de fortalecer relacionamento com moradores e turistas.

O evento

Com quase duas décadas de tradição, o Brasil Sabor se consolidou como um dos maiores festivais gastronômicos do país. Os estabelecimentos desenvolvem pratos exclusivos inspirados em ingredientes regionais, oferecidos ao público com valores promocionais.

Ascom Banco do Nordeste