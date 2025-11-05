BNB inaugura unidade Agroamigo no município de Laranjeiras

Produtores rurais de Laranjeiras participam nesta sexta-feira, 3, da reinauguração da unidade Laranjeiras do programa de microcrédito rural do Banco do Nordeste, o Agroamigo. O ponto de atendimento vai funcionar na Praça Getúlio Vargas, no Centro Histórico da cidade. A solenidade terá início às 9h e marca a chegada de um novo ponto fixo do Agroamigo, após 15 anos sem funcionamento.

O local atenderá empreendedores rurais de 13 municípios sergipanos: Laranjeiras, Aracaju, Barra dos Coqueiros, Carmópolis, Divina Pastora, Itaporanga D’Ajuda, Maruim, Nossa Senhora do Socorro, Riachuelo, Rosário do Catete, São Cristóvão, Santo Amaro das Brotas e Santa Rosa de Lima.

A unidade registra mais de R$ 7 milhões em financiamentos desde o início das operações, em março deste ano. Atualmente, a agência do BNB em Laranjeiras também abriga uma unidade do programa de microcrédito urbano do BNB, o Crediamigo.

Ascom BNB