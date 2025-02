BNB lança plano de ação para produtores de leite no Médio Sertão de Sergipe

O Banco do Nordeste (BNB) lançou o Programa de Desenvolvimento Territorial (Prodeter) da Bovinocultura no território do Médio Sertão Sergipano. O evento foi realizado nesta quinta-feira, 20, na Câmara Municipal de Graccho Cardoso. Além do município, o programa atende a produtores leiteiros de Nossa Senhora das Dores e de Cumbe.

Mais de 70 pessoas participaram do evento, que apresentou detalhes do Plano de Ação Territorial (PAT) voltado para a atividade produtiva, além de programas de pesquisa, capacitação e extensão rural em andamento. O plano prevê a inserção de novas tecnologias para a produção leiteira, a ampliação do melhoramento genético do rebanho e o incentivo a instalação de tanques de resfriamento para o armazenamento do leite por meio de empresas beneficiadoras, que devem reforçar a geração de empregos e ampliar as condições sociais e ambientais nesse território.

Foram assinados dois contratos de financiamento pelo programa de microcrédito rural do BNB (Agroamigo). Os contratos no valor de R$ 30 mil foram destinados a produtores de leite de povoados do Médio Sertão do estado.

A produtora rural Gislaine Santos, do povoado Queimadas, em Graccho Cardoso, assinou contrato para levar melhorias à propriedade. “O crédito é o que nos ajuda a cuidar da produção, por isso estou sempre renovando com o Agroamigo. Antes, não podia nem comprar uma vaca, um bezerro, mas agora a produção de leite já aumentou e vamos continuar nessa parceria, porque conseguimos financiar e também trabalhar melhor, com o acompanhamento do agente de crédito”, disse a produtora.

O produtor José Carlos dos Santos também participou do evento e contou sobre a evolução do poder de crédito. “Comecei com um projeto de R$ 1,5 mil e meu último financiamento já chegou à casa de R$ 12 mil. A oportunidade do Agroamigo é boa demais, traz mudança de vida pra gente”, afirmou.

Além da equipe do BNB, participaram representantes de órgãos parceiros, como da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Sebrae e prefeituras dos municípios de Nossa Senhora das Dores, Cumbe e Graccho Cardoso.

“Começamos o trabalho no segundo semestre de 2024, reunindo os parceiros para fazer a elaboração do plano, além de selecionar os agentes econômicos. Somente nesse período, já conseguimos capacitar quase 100 produtores em cursos de práticas como Nutrição animal e Manejo do gado leiteiro. Hoje, fazemos o lançamento oficial, mas já iniciamos todo o acompanhamento, com capacitações e melhorias no manejo do gado, além do acesso a financiamentos”, afirmou o agente de desenvolvimento do BNB, Dimas Oliveira.

