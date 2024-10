BNB leva palestra e serviços bancários à Feira de Tobias Barreto

Empreendedores e artesãos estarão presentes, entre os dias 11 e 13 de outubro, na 14ª edição da Feira de Artesanato e Confecção de Tobias Barreto (Factob), localizada na região Centro-Sul do estado. Patrocinado pelo Banco do Nordeste (BNB), o evento contará com 86 estandes para divulgação e venda dos produtos, além de uma programação que inclui palestras, desfiles de moda e apresentações artísticas realizadas no Centro de Comercialização da cidade.

O estande do BNB levará uma equipe para divulgar produtos e serviços bancários, com destaque para linhas de crédito disponíveis para ampliar a produtividade do segmento de artesanato e confecções de Sergipe. No local, serão assinados contratos de crédito com empresários e empreendedores da área.

Na abertura, o público irá assistir à palestra sobre oportunidades de crédito do Banco do Nordeste, com equipe da agência local e do Prodeter (Programa de Desenvolvimento Territorial do Banco do Nordeste). Será em mesa aberta pelo Sebrae-SE, nesta sexta-feira (11), a partir das 19h.

O evento

A Factob é uma realização da prefeitura de Tobias Barreto em parceria com o Sebrae-SE, com objetivo de valorizar a cultura de fabricação de artigos de confecções. O município é conhecido como um dos maiores fabricantes de itens de cama, mesa e banho do Nordeste.

Fonte Banco do Nordeste