Microempreendedores rurais e urbanos de Sergipe serão premiados na sexta-feira

Uma data em que os holofotes se voltam aos pequenos empreendedores de Sergipe. Essa é a proposta do XVII Prêmio Banco do Nordeste de Microfinanças e do IX Prêmio Banco do Nordeste da Agricultura Familiar, momento em que o BNB convida a sociedade e parceiros institucionais para conhecer as trajetórias de sucesso dos clientes que, a partir de investimentos e dedicação às suas atividades, prosperaram, subiram degraus e melhoraram de vida.

A edição 2024 será realizada nesta sexta-feira, 22, às 8h, no auditório da superintendência estadual do BNB, no Centro de Aracaju. Serão premiados oito clientes: três atendidos pelo programa de microcrédito urbano Crediamigo; três beneficiados pelo microcrédito rural Agroamigo; e dois atendidos nas agências do Banco do Nordeste, com crédito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).

Serão entregues troféus nas categorias Inovação e Tecnologia, Sustentabilidade e Empreendedorismo Feminino. Os vencedores trabalham na zona rural e em pequenos negócios nas cidades de Capela, Lagarto, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora do Socorro, Propriá, Tobias Barreto e Umbaúba.

SERVIÇO

Entrega do XVII Prêmio Banco do Nordeste de Microfinanças e do IX Prêmio Banco do Nordeste da Agricultura Familiar

Data: 22/11 (sexta-feira), às 8h

Local: Superintendência estadual do BNB (Rua Itabaianinha, 44, Centro – Aracaju)

Fonte BNB