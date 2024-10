BNB registra crescimento de 68% no crédito para turismo em Sergipe

As empresas do setor de turismo em Sergipe ampliaram em 68,3% seus investimentos com recursos do Banco do Nordeste (BNB), de janeiro a agosto, em relação ao mesmo período do ano anterior. As contratações superam R$ 16 milhões em 2024. Os recursos são do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE).

O segmento hoteleiro registrou a maior parcela do crédito destinado ao setor no estado, com R$ 13,4 milhões em aplicações (83,7%). A área contempla hotéis, pousadas e resorts. Em seguida, está o segmento de bares e restaurantes, com R$ 1 milhão (6,6%). E na sequência vem o segmento de locação de transportes (receptivo), com R$ 980 mil (6,1%).

O total de contratos de crédito também cresceu em Sergipe, quando comparados os dois períodos. Em 2023, foram registradas 13 contratações, frente a 24 contratações nos oito primeiros meses deste ano. Uma variação de 84,6%.

O empresário Felipe Gadelha é proprietário de um hotel no município de Canindé de São Francisco. Com crédito do BNB, ele conseguiu instalar um sistema de energia solar no empreendimento. “O Banco do Nordeste tem sido um parceiro essencial para modernizar e fortalecer o setor na região. Empresários têm conseguido construir pequenas usinas solares, que permitem economia na conta de energia e sustentabilidade com redução da emissão de gás carbônico. Graças às condições favoráveis de crédito, conseguimos implementar nosso projeto, contribuindo diretamente com meio ambiente”, afirmou Felipe.

De acordo com o superintendente estadual do BNB, César Santana, os financiamentos destinados ao turismo reforçam os impactos positivos na economia local. “O estado de Sergipe é privilegiado por ter excelentes belezas naturais, que encantam turistas e despertam investimentos. E o empresário sabe que pode contar com o crédito do Banco do Nordeste, para iniciar ou expandir os negócios no trade turístico, um setor que gera cada vez mais empregos e renda para os trabalhadores da região”, disse.

Turistas em Sergipe

Os investimentos no setor de turismo acompanham o fluxo de visitantes ao estado de Sergipe. No primeiro semestre, o aeroporto de Aracaju registrou aumento de 6,7% no número de passageiros. Segundo dados da concessionária Aena Brasil, mais de 715 mil passageiros visitaram Sergipe de janeiro a junho. No mesmo período de 2023, foram 670 mil pessoas. Em julho, o total de passageiros aumentou 10,06%. E uma pesquisa da Fecomércio revela ampliação de 6,5% no setor de turismo em Sergipe, a quarta maior variação do país e a maior da região Nordeste.

Foto: Ascom Xingó Parque Hotel

Fonte BNB