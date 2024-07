BNI reúne cerca de 170 empresários em evento realizado em Aracaju

Um espaço dedicado a empresários que buscam construir uma rede de contatos profissional para trocar experiências e informações e potencializar oportunidades através de relacionamentos. Assim foi o evento realizado nesta terça-feira, 16, pelo BNI Sergipe, maior e bem sucedida empresa de networking do mundo. O encontro aconteceu no auditório do Hotel Del Mar, em Aracaju, reuniu os dois grupos do Estado (Protagonista e Serigy) e reuniu cerca de 170 empresários.

O diretor executivo do BNI Sergipe, Marco Lobão, foi responsável por conduzir a solenidade, que contou com a participação de diversos membros do BNI e convidados. “A ideia proposta pelo evento é de reflexão, fazer com que o empresário reflita sobre o ganho de visibilidade e com isso, ganhar cada vez mais clientes, se desenvolver e resgatar aquela paixão pelos negócios”, afirmou.

O evento foi prestigiado pelo Ceo BNI Brasil, Marcos Martins, e pela vice-diretora do BNI Nacional, Mara Lemos, que esteve pela primeira vez no estado de Sergipe. Na ocasião, ela ministrou uma palestra sobre autoconhecimento direcionada aos empreendedores. “O objetivo da minha palestra é fazer com que as pessoas olhem um pouco para dentro de si, porque o melhor negócio do mundo somos nós. Sem pessoas, não há negócio”, disse Mara Lemos.

Networking

O networking dentro dos negócios é a prática de construir relacionamentos com indivíduos e com empresas para fins profissionais. Ele envolve a troca estratégica de informações e recursos para criar conexões que podem ser mutuamente benéficas.O BNI é a maior e mais bem sucedida rede profissional de networking.

“A importância de ter um evento desse aqui no estado de Sergipe, é poder unir dois grupos de grandes empresários com um propósito só, de estabelecer conexões, de ajudar no crescimento da empresa”, pontuou a diretora consultora do BNI Protagonista, Juliana Assis.

O diretor do BNI Serigy, Aex Góis, explica que um ponto para o crescimento das empresas são as referências trabalhadas no BNI. Elas acontecem entre os membros e são diferentes de indicações simples. “A indicação acontece quando alguém precisa de algum especialista, algum ramo de serviço e você passa o contato, mas você não conhece direito. Já nas referências, você tem uma relação de confiança com o indicado e se coloca a disposição de falar sobre aquele trabalho”, explicou o diretor de área do BNI Sergipe, Alex Góis.

Sobre o BNI

O BNI é uma organização de rede profissional e empresarial de 39 anos que permite que apenas uma pessoa de cada ramo ou profissão participe de uma equipe. O BNI tem mais de 328 mil membros em todo o mundo, em 78 países diferentes, de mais de 300 diferentes tipos de profissões, todos os quais se beneficiaram do aumento dos negócios através das referências qualificadas, como resultado do BNI. Em Sergipe, foram registrados nos últimos 12 meses mais de 4 milhões de referências de negócios, enquanto a receita movimentada ultrapassou R$ 7 milhões.

Texto e foto: NV Comunicação