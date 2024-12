BNI Sergipe alcança marca histórica de R$ 23 milhões em negócios

Conquista foi celebrada em evento especial no Âncora Beach, em Aracaju

O BNI Sergipe, parte da maior organização de networking de negócios do mundo, alcançou a impressionante marca de R$ 23 milhões em negócios gerados no estado. A conquista, impulsionada pelos grupos Protagonista e Serigy, foi celebrada em grande estilo nesta quarta-feira, 18, com uma confraternização a beira mar, em Aracaju.

A expressiva marca de R$ 23 milhões em negócios fechados é reflexo direto do impacto que o BNI tem causado no mercado sergipano, fortalecendo as conexões entre empresários e gerando resultados significativos. A filosofia do BNI, baseada no princípio Givers Gain (“Contribuir para ganhar”), estimula os membros a compartilharem oportunidades, conhecimento e suporte mútuo, criando uma rede de colaboração sólida e eficiente.

“Essa é uma oportunidade única tanto para grandes empresários quanto para pequenos empreendedores que desejam ampliar sua rede de contatos, seja local ou globalmente. O BNI opera dentro de um ciclo altamente qualificado, com empresários selecionados, promovendo interações estratégicas e de alto valor em todos os grupos ao redor do mundo”, ressaltou Juliana Assis, diretora consultora do BNI Sergipe.

Atualmente, o BNI conta com dois grupos ativos na capital, o Protagonista e o Serigy, e está em plena expansão com a preparação para o lançamento de mais seis grupos, entre eles em Estância, Itabaiana, Lagarto, Propriá, Nossa Senhora do Socorro, Nossa Senhora da Glória, Simão Dias e Itabaianinha.

“O processo de interiorização do BNI em Sergipe tem como uma das principais vantagens a questão territorial e proximidade entre grandes polos empresariais, favorecendo a interação entre os membros e a expansão de negócios para além dos limites municipais”, destacou o diretor do grupo sergipano, Marco Lobão.

O presidente do grupo BNI Protagonista, Rafael Nascimento, destacou o impacto do BNI no crescimento dos empresários locais. “O BNI tem sido fundamental para nosso desenvolvimento em Sergipe, aprimorando nossas habilidades, fortalecendo nossos pontos fortes e superando fraquezas. Além de expandirmos nossa rede de contatos e criarmos relacionamentos com empresários comprometidos, também nos tornamos melhores empreendedores e, sobretudo, melhores pessoas”, afirmou.

Já o presidente do grupo BNI Serigy, Hélio Costa, enfatizou o caráter histórico da conquista. “Esse é um marco extraordinário para nossa região, fruto do trabalho e dedicação de todos os membros que passaram pelos grupos ao longo desses quatro anos. Parabenizo o BNI Sergipe, a diretoria liderada por Marco Lobão e todas as lideranças que contribuíram para essa caminhada de sucesso. É um momento de celebração e reconhecimento”, reconheceu Hélio.

Reconhecimento

Durante o evento, foram premiados os membros que mais se destacaram durante este. O empresário André Viana, da Mova Arquitetura, foi reconhecido como o membro quem mais levou novos membros para o grupo (Gold Member). Já o empresário David Estevam, da Zoom Digital, celebrou a alta performance no grupo nos últimos 12 meses com o título de “Green Member”.

“Aprendi que é preciso doar primeiro para depois receber. Completar um ano com 100 pontos de máxima performance significa que me dediquei ao grupo e, como consequência, recebi muito. Nos últimos seis meses, conquistei resultados superiores ao meu primeiro ano, e isso aconteceu porque também contribui mais. Com o tempo, vamos aprendendo no dia a dia como ajudar mais, e isso se torna algo natural e gratificante”, declarou David Estevam, destacando a importância de aplicar o princípio Givers Gain no dia a dia.

Sobre o BNI

Fundado em 1985, o Business Network International (BNI) é a maior organização de networking do mundo, com mais de 340 mil membros em 78 países, e tem como foco principal o crescimento dos negócios de seus membros através de um sistema estruturado de referências.

O BNI atua por meio da construção de relacionamentos sólidos e confiáveis, permitindo que apenas uma pessoa de cada ramo ou profissão participe de uma equipe. Ao redor do mundo, mais de 300 diferentes tipos de profissões fazem parte dos grupos e se beneficiam do aumento dos negócios.

Em Sergipe, o BNI deu os seus primeiros passos pouco antes da pandemia, consolidando-se como uma rede de conexões estratégicas para os empreendedores locais. Ao longo de quatro anos de atuação, a receita totalizou R$ 23 milhões. Apenas nos últimos 12 meses, foram geradas aproximadamente 14 mil referências de negócios.

Fonte NV Comunicação – foto assessoria