BNI SERGIPE REÚNE CERCA DE 150 EMPRESÁRIOS EM EVENTO SOBRE IMPORTÂNCIA DO NETWORKING, EM ARACAJU

Ministrada pelo master trainer e diretor executivo do BNI Brasil no Mato Grosso, Mário Quirino, a palestra destacou como as conexões certas podem transformar negócios

O grupo de networking BNI Sergipe reuniu cerca de 150 empresários em um evento sobre a importância de construir relacionamentos de negócios confiáveis. O evento, realizado no Del Mar Hotel, em Aracaju, na noite dessa quarta-feira, 25, contou com a palestra ‘Como se tornar um empresário mais focado e produtivo através do networking profissional’, do master trainer e diretor executivo do BNI Brasil no Mato Grosso, Mário Quirino.

A palestra destacou como as conexões certas podem transformar negócios e aumentar a produtividade. Durante o discurso, Mário Quirino compartilhou ferramentas e estratégias para otimizar o tempo e tornar o networking mais eficaz.

“Eu tive a oportunidade de trazer alguns insights poderosos e ferramentas importantes para que esses empresários consigam ter mais tempo livre e, principalmente, usar esse tempo de forma mais efetiva e assertiva, reservando uma parte para o network”, disse.

Quirino destacou, também, que o networking é um investimento a longo prazo, e o BNI é fundamental para ajudar empresas a se tornarem mais eficientes. “Os empresários se conheceram melhor e descobriram mais sobre as empresas e produtos uns dos outros”, comentou o palestrante, reforçando o valor dos relacionamentos no ambiente empresarial.

Maior comunidade empresarial do mundo focada em networking, o BNI oferece uma rede global de empresários que se apoiam mutuamente, gerando negócios através de referências confiáveis. “Uma pessoa que entra no BNI em Aracaju, por exemplo, faz negócios locais, mas está conectada ao Brasil, América Latina, Europa, Ásia e Estados Unidos. O BNI investiu mais de 12 milhões de dólares em ferramentas como o BNI Connect, o ReportU e a BNI University, plataformas que auxiliam no aprendizado contínuo dos empresários”, destacou Quirino.

O evento também contou com a participação especial de Alexandre Mantovani, diretor-executivo do BNI da Baixada Santista, em São Paulo. Sua palestra destacou a força da comunidade empresarial em Aracaju e o potencial de crescimento da região.

“Acho incrível ver tanta força empreendedora e empresarial em uma cidade como Aracaju, que está no menor estado do Brasil. Fico muito feliz de ver eventos dessa magnitude, que muitas vezes só acontecem em outras regiões, como no Sudeste. O valor dos negócios movimentados aqui é impressionante, indo de R$ 700 mil até R$ 1 milhão de um único empresário. Aracaju precisa fortalecer essas conexões, porque o BNI é uma porta para o mundo”, afirmou Mantovani.

Sobre o BNI

Fundado em 1985, o Business Network International é a maior organização de networking do mundo, com mais de 328 mil membros em 77 países. A organização tem como foco principal o crescimento dos negócios de seus membros através de um sistema estruturado de referências.

O BNI atua por meio da construção de relacionamentos sólidos e confiáveis, permitindo que apenas uma pessoa de cada ramo ou profissão participe de uma equipe. Ao redor do mundo, mais de 300 diferentes tipos de profissões fazem parte dos grupos e se beneficiam do aumento dos negócios.

Em Sergipe, o BNI deu seus primeiros passos pouco antes da pandemia, estabelecendo-se como uma rede de conexões estratégicas para os empreendedores locais. Nos últimos 12 meses, foram gerados mais de 4 milhões de referências de negócios, enquanto a receita movimentada ultrapassou R$ 7 milhões.

Fonte e foto NV Comunicação