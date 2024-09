BNI Serigy comemora marca de R$4 milhões em negócios fechados

Grupo do BNI Sergipe alcançou a marca em apenas cinco meses

O grupo Serigy do BNI Sergipe, comemorou a marca de R$ 4 milhões em negócios fechados, durante uma reunião no Arcus Hotel em Aracaju, na manhã desta terça-feira, 10. O grupo possui 38 integrantes e alcançou a marca em apenas cinco meses de existência.

“Foi um desafio muito grande estar nesta posição de primeiro presidente do grupo Serigy, mas foi um desafio que eu gostei, que realmente consegui mostrar resultados. O grupo ajudou bastante, muita gente engajada, todos com o mesmo objetivo de gerar negócios. Então isso fez com que o nosso grupo se destacasse em pouco tempo”, afirmou o empresário Roberto Wagner, da GH Construções, atual presidente do grupo.

O BNI (Business Network International) é uma organização de networking profissional que se dedica a ajudar os seus membros a aumentar os seus negócios através de referências e recomendações de outros membros. O Serigy é um dos grupos locais da organização, ele é composto por empresários e profissionais de várias áreas.

“O BNI não se resume apenas a números, trata-se de uma cultura, de uma filosofia de colaboração e de ajuda mútua entre empresários. Na mentoria, procuramos demonstrar da forma mais simples possível que o foco não está em ganhar, mas sim em dar. Quando se ajuda o outro, o retorno é uma consequência natural desse espírito de generosidade e cooperação”, explica a coordenadora de mentoria do grupo Serigy, Juliana Assis.

O empresário Alison Chagas, da Zoom Digital, explica que esse número só foi possível por causa da força do grupo Serigy nesses cinco meses de existência.

“Esse valor de 4 milhões que foi gerado, ele é distribuído entre os próprios membros. O que é maravilhoso, pois fortalece a confiança dos membros no seu grupo e nos outros empresários que o compõem. Isso também nos motiva a ter um empenho ainda mais forte, criando assim mais oportunidades de negócios para todos”, ressaltou o empresário que integra o BNI Serigy.

Novos grupos

Atualmente, o BNI em Sergipe é dividido em dois grupos, o Serigy e o Protagonista. Em breve, outros grupos serão abertos, na capital e em mais três cidades do interior: Lagarto, Itabaiana e Simão Dias.

A criação de grupos tem como objetivo criar oportunidade para diversos empresários, uma vez que no BNI há um bloqueio de especialidade, ou seja, dentro de um grupo não pode haver concorrência entre os membros.

Sobre o BNI

Fundado em 1985, o Business Network International (BNI) é a maior organização de networking do mundo, com mais de 328 mil membros em 77 países.

A organização tem como foco principal o crescimento dos negócios de seus membros através de um sistema estruturado de referências.

O BNI atua por meio da construção de relacionamentos sólidos e confiáveis, permitindo que apenas uma pessoa de cada ramo ou profissão participe de uma equipe. Ao redor do mundo, mais de 300 diferentes tipos de profissões fazem parte dos grupos e se beneficiam do aumento dos negócios.

Em Sergipe, o BNI deu seus primeiros passos pouco antes da pandemia, estabelecendo-se como uma rede de conexões estratégicas para os empreendedores locais. Nos últimos 12 meses, foram gerados mais de 4 milhões de referências de negócios, enquanto a receita movimentada ultrapassou R$ 7 milhões.

Fonte e foto NV Comunicação